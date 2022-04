Ramsay čaká tvrdý súboj o miesta. Musíme rásť ako tím, hovorí

Musíme nájsť nejaké kombinácie, ktoré by im mohli pomôcť ukázať sa v tom najlepšom svetle," uviedol Ramsay na utorkovom zraze.

"Musíme odohrať zápasy, ktoré som nemal veľmi rád ako hráč. Teraz je to iné. Musíme zapojiť ďalších chlapcov a dúfať, že nájdeme vhodné zloženie útokov

"Hráči budú musieť hrať tak, ako my chceme hrať na domácom ľade. Očakávame, že budeme hrať rýchlo, všetci musia ísť naplno," uviedol.

Na zápasy sa tešia aj hráči. Útočník švédskeho Linköpingu Róbert Lantoši po trojtýždňovej pauze od hokeja zvlášť.

"Tešíme sa na tieto zápasy. Každý sa bude chcieť ukázať. Verím, že dokážeme zvíťaziť. Bude treba nahodiť vysoké tempo, aby sme sa do toho dostali.

Ale keď to budeme robiť, nebudeme mať žiadny problém. Ja som síce dlhšie nehral, ale v hokeji to je ako jazdenie na bicykli. Človek to nezabudne za tri týždne," povedal na zraze niekdajší nitriansky útočník.