Trojica z KHL aj návrat Kristiána Pospíšila. Hokejisti prišli na zraz, jeden chýba

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia bude od štvrtka bojovať v kvalifikácii o účasť na ZOH 2026. Na ľade bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu ju vo finále kvalifikácie postupne čaká Rakúsko, Maďarsko a Kazachstan. Na týchto súperov sa začal národný tím pripravovať v nedeľu, tréner Craig Ramsay privítal na popoludňajšom zraze 21 nominovaných hráčov.

Chýbal iba útočník Marián Studenič, čakali ho ešte povinnosti vo švédskom klube Färjestad BK. K výprave sa pripojí v pondelok. Slovenskí hokejisti musia prejsť kvalifikačným turnajom druhýkrát za sebou.

Pred tromi rokmi zdolali na finálovom turnaji v Bratislave Rakúsko 2:1, Poľsko 5:1 a Bielorusko 2:1. Postúpili na ZOH do Pekingu, kde si vybojovali bronzové medaily. VIDEO: Craig Ramsay na zraze pred hokejovou kvalifikáciou na ZOH 2026

"Očakávania sú vždy rovnaké a hráči musia hrať podľa svojich najlepších schopností. Vždy ide len o to, aby boli dobre pripravení. Ak budú hrať všetci za tím, budeme úspešní. Najdôležitejšie pre mňa ako trénera je dať ich dokopy a prinútiť ich hrať tak, ako si myslím, že by sa mal hrať hokej," povedal tréner Ramsay.

V tíme na finálový turnaj kvalifikácie o postup na ZOH figurujú aj hokejisti pôsobiaci v KHL. Slovensko budú v Bratislave reprezentovať Martin Gernát, Mário Grman i Adam Liška. Naopak, v nominácii chýbajú Peter Cehlárik, Juraj Slafkovský či Erik Černák. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ešte hráči z KHL za Slovensko nehrali.

Program hokejovej kvalifikácie na ZOH 2026 Štvrtok, 29. august: 14:00 Kazachstan - Maďarsko 18:00 Slovensko - Rakúsko Piatok, 30. august: 14:00 Kazachstan - Rakúsko 18.00 Slovensko - Maďarsko Nedeľa, 1. september: 14:00 Rakúsko - Maďarsko 18:00 Slovensko - Kazachstan

"Verejnosť sa o tom rozprávala už dosť. Ale my sme tu na to, aby sme bojovali o olympiádu. A verím, že to dokážeme," uviedol asistent trénera Peter Frühauf. Od klubu New Jersey Devils z NHL dostali povolenie reprezentovať Tomáš Tatar a Šimon Nemec, no Tatar priznal, že to nebolo jednoduché. "Veľmi sa to vedeniu nepozdávalo, no napokon súhlasili a aj so Šimonom nám zaželali veľa šťastia."

Hrať môže aj obranca Martin Fehérváry, trápi ho však zranenie. "Mám nejaké problémy, nechcem to špecifikovať, ale verím, že to bude dobré. Som v dennom kontakte s vedením Washingtonu Capitals a riešime to aj s mojím fyzioterapeutom. Ale cítim sa dobre. Uvidíme ako to pôjde, vyskúšam tréningy a potom sa rozhodne. Veľmi som na ľade netrénoval, takže sa teším. Mám veľkú chuť do hokeja." VIDEO: Martin Fehérváry na zraze pred hokejovou kvalifikáciou na ZOH 2026

Po dvoch rokoch si reprezentačný dres oblečie Kristián Pospíšil. Dvadsaťosemročný krídelník chýbal na uplynulých dvoch svetových šampionátoch po konflikte s trénerom Ramsayom. V Bratislave si však zahrá aj so svojím bratom Martinom. "Som nadšený a teším sa na to. Bol to s bratom náš sen. Naše cesty sa vždy rozchádzali, každý sme hrali vždy inde, teraz sme dostali šancu v reprezentácii. Ja som sa poučil, som starší a rozumnejší. Ale hokejista som stále taký istý a to sa nezmení. Dostal som šancu aj preto ako hrám. Mám ponaučenie, chcem teraz pomôcť tímu dostať sa na olympiádu. Ja som s trénerom komunikoval už pred MS, rozhovor bol priateľský a príjemný. To si extrémne vážim," uviedol Pospíšil. Na ZOH 2026 do Milána a Cortiny d'Ampezzo postúpi iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín.

Okrem bratislavskej skupiny D sa rovnaký turnaj uskutoční aj v Rige (Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina) a Aalborgu (Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko). Viaceré tímy majú za sebou aj prípravné zápasy, Slováci nie. "Áno, myslím si, že je to trochu výhoda. Chceli sme hrať nejaké zápasy aj my, ale povedal som, že najdôležitejšie je dať hráčov dokopy a uistiť sa, že pochopili, ako chceme hrať. Pretože keď sa vrátia, budú hrať za iné tímy a hrajú niečo iné. Slovenský štýl je agresívny. Chceme hrať rýchlo a to všetky štyri útoky. Musíme si pripomenúť, čo chceme robiť. A myslím si, že to pôjde ľahko, pretože všetci už pod mojím vedením hrali," uzavrel Ramsay.