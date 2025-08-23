Banská Bystrica ovládla derby aj celý turnaj. V kľúčovom súboji skórovalo šesť hráčov

Hokejisti Banskej Bystrice v príprave na novú extraligovú sezónu 2025/2026.
TASR|23. aug 2025 o 19:33
Banská Bystrica je víťazom Memoriálu Pavla Zábojníka.

ZVOLEN. Hokejisti Banskej Bystrice sa stali víťazmi 27. ročníka Memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene. V záverečnom zápase turnaja, ktorý napokon rozhodoval o celkovom víťazovi, zdolali domáci HKM Zvolen 6:2.

Stretnutie sa hralo pred skvelou a početnou kulisou, no pre domácich nezačalo ideálne, keď inkasovali už po 42 sekundách z hokejky Andrewa Lucasa.

Zvolenu sa dvakrát podarilo streliť kontaktný gól na 1:2 aj 2:3, ale od tohto momentu padli góly už len do zvolenskej bránky. Za Banskú Bystricu sa presadil v zápase až poltucet rôznych hráčov.

Na 3. mieste sa umiestnili hráči HC Vítkovice, ktorí dosiahli v záverečný deň turnaja svoje prvé víťazstvo, keď Olimpiju Ľubľana zdolali 3:1.

Memoriál Pavla Zábojníka 2025 - sobota:

Vítkovice Ridera - Olimpija Ľubľana 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 37. Yetman (Zdráhal), 48. Zdráhal (Přibyl, Abdul), 59. Freibergs (Yetman, Kalus) - 34. Mahkovec (Petan)

HKM Zvolen - Banská Bystrica 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)

Góly: 22. Troock (Marcinek), 25. Beňo (Hawryluk) - 1. Lucas, 6. Kabáč (Valach, Žabka), 24. Matoušek (Dej, Galipeau), 28. Žabka (Turnbull), 40. M. Valach, 56. Kukuča (Šoltés, Jasenec)

Memoriál Pavla Zábojníka 2025

P.

Klub

Z

V

VP

PP

P

Skóre

B

1.

Banská Bystrica

3

2

0

1

0

13:8

7

2.

HKM Zvolen

3

1

1

0

1

10:11

5

3.

Vítkovice Ridera

3

1

0

1

1

9:10

4

4.

Olimpija Ľubľana

3

0

1

0

2

6:9

2

Slovensko

