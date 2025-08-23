Banská Bystrica ovládla derby aj celý turnaj. V kľúčovom súboji skórovalo šesť hráčov

ZVOLEN. Hokejisti Banskej Bystrice sa stali víťazmi 27. ročníka Memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene. V záverečnom zápase turnaja, ktorý napokon rozhodoval o celkovom víťazovi, zdolali domáci HKM Zvolen 6:2.
Stretnutie sa hralo pred skvelou a početnou kulisou, no pre domácich nezačalo ideálne, keď inkasovali už po 42 sekundách z hokejky Andrewa Lucasa.
Zvolenu sa dvakrát podarilo streliť kontaktný gól na 1:2 aj 2:3, ale od tohto momentu padli góly už len do zvolenskej bránky. Za Banskú Bystricu sa presadil v zápase až poltucet rôznych hráčov.
Na 3. mieste sa umiestnili hráči HC Vítkovice, ktorí dosiahli v záverečný deň turnaja svoje prvé víťazstvo, keď Olimpiju Ľubľana zdolali 3:1.
Memoriál Pavla Zábojníka 2025 - sobota:
Vítkovice Ridera - Olimpija Ľubľana 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly: 37. Yetman (Zdráhal), 48. Zdráhal (Přibyl, Abdul), 59. Freibergs (Yetman, Kalus) - 34. Mahkovec (Petan)
HKM Zvolen - Banská Bystrica 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)
Góly: 22. Troock (Marcinek), 25. Beňo (Hawryluk) - 1. Lucas, 6. Kabáč (Valach, Žabka), 24. Matoušek (Dej, Galipeau), 28. Žabka (Turnbull), 40. M. Valach, 56. Kukuča (Šoltés, Jasenec)
P.
Klub
Z
V
VP
PP
P
Skóre
B
1.
Banská Bystrica
3
2
0
1
0
13:8
7
2.
HKM Zvolen
3
1
1
0
1
10:11
5
3.
Vítkovice Ridera
3
1
0
1
1
9:10
4
4.
Olimpija Ľubľana
3
0
1
0
2
6:9
2