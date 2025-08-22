Hrivík bol pri troch góloch českého klubu, po obrate sa však z víťazstva tešil Zvolen

ZVOLEN. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali druhý zápas 27. ročníka Memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene. Na slovinskú Olimpiju Ľubľana nestačili po výsledku 2:3 po samostatných nájazdoch.
Po výhre nad Vítkovicami 5:3 boli "barani" blízko k druhému triumfu, no 49 sekúnd pred koncom 60. minúty vyrovnal Robert Sabolič a následne premenil aj prvý z dvoch úspešných nájazdov Ľubľany.
Nájazdy rozhodli aj druhý piatkový súboj. Útočník Marek Hrivík asistoval pri všetkých troch góloch českého klubu Vítkovice Ridera, no napriek tomu jeho tím prehral s domácim Zvolenom 3:4 po nájazdoch.
Zvolen ešte v 55. minúte s Vítkovicami prehrával 1:3, no po skvelom obrane je blízko k celkovému víťazstvu na turnaji. O prvom mieste rozhodne záverečný duel, ktorý bude v znamení horehronského derby.
Memoriál Pavla Zábojníka 2025 - piatok:
Olimpija Ľubľana - Banská Bystrica 3:2 sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 34. Kapel (Boychuk, Simšič), 60. Polei (Brennan), rozhodujúci nájazd: Sabolič – 8. Žabka (Kabáč), 54. Lucas (Turnbull)
HKM Zvolen - Vítkovice Ridera 4:3 sn (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 13. Marcinek (Šramaty, Macek), 55. Beňo (Hecl), 58. Troock (Kowalczyk, Hawryluk), rozhodujúci nájazd: Kaspick - 29. Hauser (Kňažko, Hrivík), 37. Leahy (Kňažko, Hrivík), 49. Řehák (Hrivík, Abdul)
P.
Klub
Z
V
VP
PP
P
Skóre
B
1.
HKM Zvolen
2
1
1
0
0
8:5
5
2.
Banská Bystrica
2
1
0
1
0
7:6
4
3.
Olimpija Ľubľana
2
0
1
0
1
5:6
2
4.
Vítkovice Ridera
2
0
0
1
1
6:9
1