Hrivík bol pri troch góloch českého klubu, po obrate sa však z víťazstva tešil Zvolen

Slovenský útočník Marek Hrivík v drese HC Vítkovice Ridera.
Slovenský útočník Marek Hrivík v drese HC Vítkovice Ridera. (Autor: TASR)
TASR|22. aug 2025 o 21:00
ShareTweet0

Memoriál Pavla Zábojníka rozlúskne derby.

ZVOLEN. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali druhý zápas 27. ročníka Memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene. Na slovinskú Olimpiju Ľubľana nestačili po výsledku 2:3 po samostatných nájazdoch.

Po výhre nad Vítkovicami 5:3 boli "barani" blízko k druhému triumfu, no 49 sekúnd pred koncom 60. minúty vyrovnal Robert Sabolič a následne premenil aj prvý z dvoch úspešných nájazdov Ľubľany.

Nájazdy rozhodli aj druhý piatkový súboj. Útočník Marek Hrivík asistoval pri všetkých troch góloch českého klubu Vítkovice Ridera, no napriek tomu jeho tím prehral s domácim Zvolenom 3:4 po nájazdoch.

Zvolen ešte v 55. minúte s Vítkovicami prehrával 1:3, no po skvelom obrane je blízko k celkovému víťazstvu na turnaji. O prvom mieste rozhodne záverečný duel, ktorý bude v znamení horehronského derby.

Memoriál Pavla Zábojníka 2025 - piatok:

Olimpija Ľubľana - Banská Bystrica 3:2 sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 34. Kapel (Boychuk, Simšič), 60. Polei (Brennan), rozhodujúci nájazd: Sabolič – 8. Žabka (Kabáč), 54. Lucas (Turnbull)

HKM Zvolen - Vítkovice Ridera 4:3 sn (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 13. Marcinek (Šramaty, Macek), 55. Beňo (Hecl), 58. Troock (Kowalczyk, Hawryluk), rozhodujúci nájazd: Kaspick - 29. Hauser (Kňažko, Hrivík), 37. Leahy (Kňažko, Hrivík), 49. Řehák (Hrivík, Abdul)

Memoriál Pavla Zábojníka 2025

P.

Klub

Z

V

VP

PP

P

Skóre

B

1.

HKM Zvolen

2

1

1

0

0

8:5

5

2.

Banská Bystrica

2

1

0

1

0

7:6

4

3.

Olimpija Ľubľana

2

0

1

0

1

5:6

2

4.

Vítkovice Ridera

2

0

0

1

1

6:9

1

Slovensko

Slovenský útočník Marek Hrivík v drese HC Vítkovice Ridera.
Slovenský útočník Marek Hrivík v drese HC Vítkovice Ridera.
Hrivík bol pri troch góloch českého klubu, po obrate sa však z víťazstva tešil Zvolen
dnes 21:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Hrivík bol pri troch góloch českého klubu, po obrate sa však z víťazstva tešil Zvolen