Slovan nezvládol posledný zápas, základnú časť Tipos extraligy vyhrali Košice

BRATISLAVA. Hokejisti HC Košice sa stali víťazmi základnej časti Tipos extraligy 2022/2023.

V záverečnom 44. kole triumfovali na ľade Banskej Bystrice 4:2 a dostali sa na čelo tabuľky o tri body pred doterajšieho lídra Slovan Bratislava, ktorý prehral doma rovnakým výsledkom s Novými Zámkami.

Tie skončili v tabuľke na 6. mieste a získali poslednú priamu miestenku do štvrťfinále play off.

Kvalifikáciu o postup do play off si zahrá Nitra, ktorá síce podľahla Liptovskému Mikulášu 0:1, no stačilo jej to na zisk 10. priečky.