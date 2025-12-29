Nedokázali nadviazať na triumf s Čechmi. Slovenská osemnástka ukončila turnaj neúspešne

Turnaj piatich krajín hráčov do 18 rokov
Nemecko – Slovensko 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Góly: 5. Becker (Kuhn), 17. Geppert, 20. Schwarz, 24. Becker (Bloch), 60. Pellizzari – 17. Karšay (Brath), 29. Šromovský (Šimko, Karšay), 43. Karšay (Šromovský, Botka)
Rozhodcovia: Kunz, Weber – Stryffeler, Messerli. Strely: 32:21, vylúčení na 2 min: 5:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1
Zostava SR: Čelko - Floriš, Botka, Tóth, Stančík, Varga, Požgay, Maršálek – Tariška, Šimko, Šromovský – Melicherík, Krnáč, Karšay – Brath, Macák, Potočka – Regináč, Jakubec, Kizák – Obušek. Tréner: M. Dendis.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zakončili svoje pôsobenie na Turnaji piatich krajín prehrou. V pondelkovom súboji vo švajčiarskom Zuchwile nestačili na rovesníkov z Nemecka 3:5.
Zverenci trénera Martina Dendisa dosiahli na podujatí celkovo jeden triumf, keď uspeli vo federálnom derby proti Čechom.
Lepší vstup do duelu zaznamenali Nemci, v 5. minúte otvoril skóre Luis Becker. Pred prestávkou ešte skórovali Mats Geppert a Jonas Schwarz. Za Slovensko sa podarilo presadiť iba Samuelovi Karšayovi.
Prostredné dejstvo prinieslo vyrovnanejší priebeh. V jeho úvode pridal druhý gól v stretnutí Becker, o niekoľko minút neskôr odpovedal Tomáš Šromovský. Karšay sa na začiatku tretej tretiny postaral o kontaktný gól, no hra bez brankára Slovákom nevyšla. Gólom do prázdnej bránky spečatil triumf Nemecka Liron Pellizzari.
Informáciu priniesla webová stránka hockeyslovakia.sk.
Hlas po zápase
Martin Dendis, hlavný tréner SR 18: "Vstup do zápasu nebol podľa našich predstáv. V prvej tretine sme nehrali ideálne, v prostrednej dvadsaťminútovke sme sa vrátili k našej hre, zatlačili sme súpera. Nemci boli vysoko efektívni, v závere sme skúsili ešte hru bez brankára, ale protivník spečatil triumf gólom do prázdnej bránky. Celkovo by som chcel chalanom poďakovať za skvelý turnaj, bol plný dobrých momentov. Hráči ukázali víťaznú mentalitu, keď zvíťazili nad Čechmi. Zároveň sú tu veci, na ktorých sa dá pracovať. Taktiež som každému z nich vďačný za reprezentáciu Slovenska. Ideme sa ďalej zlepšovať."