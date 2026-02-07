ONLINE: Slovensko - Lotyšsko dnes, Turnaj Vlada Dzurillu hráčov do 18 rokov LIVE

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú tretí zápas na domácom Turnaji Vlada Dzurillu v Piešťanoch, ich súperom je Lotyšsko.
Úvodné buly je naplánované na 15:00, v televízii stretnutie odvysiela stanica JOJ Šport.
Turnaj Vlada Dzurillu (U18) 2025/2026
07.02.2026 o 15:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Rozhodca: Kocúr, Valo – Tvrdoň, Haringa.
Úvodné zostavy:
Slovensko: Čelko (Hrenák) – Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Dedík, Tóth, Syrný – Karšay, Válek, Tariška – Selič, Šimko, Matta – Rezničák, Melicherík, Šromovský – Plančár, Jakubec, Šramatý – Brath.
Lotyšsko: Nikitins (Plumins) – Lisovskis, Klavinš, Luks, Erdmanis Hermanis, Laganovskis, Circenis, Katkovskis, Ansons – Upenieks, Tarvids, Rots – Freidenfelds, Obuks, Reidzans – Bartulis, Losans, Tamenieks – Miglans, Belovs, Jansons.
Vítam vás pri dnešnom prenose z turnaja Vlada Dzurillu, ktorý sa odohráva v Piešťanoch v rámci kategórie hokejistov do 18 rokov. V dnešnom zápase sa proti sebe postaví výber Slovenska a Lotyšska.
Slovenským mladíkom sa podarilo na úvod turnaja zaznamenať víťazstvo 6:2 proti Nemecku, následne si poradili aj s Nórmi 2:0. Naopak Lotyši po úvodnej porážke 1:5 s Nórskom zvíťazili nad Nemeckom 4:3 po nájazdoch.
Nominácia Slovenska na tento turnaj:
Brankári:
Denis Čelko, HC Oceláři Třinec
Samuel Hrenák, HK Dukla Trenčín
Obrancovia:
Matej Bereš, HC Slovan Bratislava
Oliver Botka, HK Nitra
Tomáš Dedík, HOBA Bratislava/BARANI Banská Bystrica
Jakub Floriš, Lukko
Marko Požgay, HC Slovan BA-mládež/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
Jakub Syrný, HK Dukla Trenčín
Denis Tóth, HK Rysy Spišská Nová Ves
Útočníci:
Sebastián Brath, MMHK Nitra/HK Trnava
Michal Jakubec, HK Dukla Trenčín
Samuel Karšay, HK Spartak Dubnica/HK Dukla Trenčín
Samuel Kizák, HK Dukla Michalovce-mládež
Ivan Matta, HK Dukla Michalovce-mládež
Max Melicherík, Tappara
Michal Plančár, SaiPa
Šimon Potočka, HC Slovan BA/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
René Oliviér Repka, HC Košice
Kristian Rezničák, HK Dukla Trenčín
Maxim Šimko, HK Nitra/HC Nové Zámky
Samuel Šramatý, HC Slovan BA-mládež/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
Tomáš Šromovský, HK Dukla Trenčín
Ondrej Tariška , HK Levice/HC Košice
Matúš Válek, HC Dynamo Pardubice
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.