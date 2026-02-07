Skvelé výkony na domácom turnaji. Slovenská osemnástka zvládla duel aj s Lotyšskom

Turnaj Vladimíra Dzurillu hráčov do 18 rokov
Slovensko - Lotyšsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 27. Tariška (Válek, Botka), 46. Tariška (Matta, Šimko), 59. Požgay
Rozhodovali: Kocúr, Valo – Tvrdoň, Haringa
Vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0
Diváci: 621
Zostava SR 18: Čelko – Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Dedík, Tóth, Syrný – Karšay, Válek, Tariška – Selič, Šimko, Matta – Rezničák, Melicherík, Šromovský – Plančár, Jakubec, Šramatý – Brath
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom záverečnom vystúpení na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch.
V sobotu zdolali Lotyšsko 3:0 a v troch zápasoch tak získali maximálny možný počet 9 bodov. Celkové prvenstvo na podujatí mali isté už pred posledným zápasom.
Dva góly slovenskej „osemnástky“ strelil v početnej výhode Ondrej Tariška, ďalší pridal v závere v oslabení Marko Požgay.
Čisté konto si udržal brankár Denis Čelko. Zverenci trénera Martina Dendisa si predtým na turnaji poradili s Nemeckom (6:2) i Nórskom (4:0).