Skvelé výkony na domácom turnaji. Slovenská osemnástka zvládla duel aj s Lotyšskom

Hokejisti Slovenska do 18 rokov.
Hokejisti Slovenska do 18 rokov. (Autor: Hockey Slovakia)
7. feb 2026 o 18:39
Slováci nedovolili súperovi ani streliť gól.

Turnaj Vladimíra Dzurillu hráčov do 18 rokov

Slovensko - Lotyšsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 27. Tariška (Válek, Botka), 46. Tariška (Matta, Šimko), 59. Požgay

Rozhodovali: Kocúr, Valo – Tvrdoň, Haringa

Vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0

Diváci: 621

Zostava SR 18: Čelko – Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Dedík, Tóth, Syrný – Karšay, Válek, Tariška – Selič, Šimko, Matta – Rezničák, Melicherík, Šromovský – Plančár, Jakubec, Šramatý – Brath

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom záverečnom vystúpení na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch.

V sobotu zdolali Lotyšsko 3:0 a v troch zápasoch tak získali maximálny možný počet 9 bodov. Celkové prvenstvo na podujatí mali isté už pred posledným zápasom.

Dva góly slovenskej „osemnástky“ strelil v početnej výhode Ondrej Tariška, ďalší pridal v závere v oslabení Marko Požgay.

Čisté konto si udržal brankár Denis Čelko. Zverenci trénera Martina Dendisa si predtým na turnaji poradili s Nemeckom (6:2) i Nórskom (4:0).

    dnes 18:39
