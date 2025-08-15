ONLINE: Slovensko U18 - Česko U18 dnes, Hlinka Gretzky Cup LIVE (o 5. miesto)

BRNO. Hokejisti Slovenska a Česka do 18 rokov dnes odohrajú zápas o 5. miesto na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
Stretnutie hostí Winning Group Aréna v Brne.
Obom reprezentáciám ušiel boj o medailové priečky. Slovensko prehralo v poslednom zápase so Švédskom jednoznačne 0:7, zatiaľ čo Česi nestačili na Kanadu (0:5).
Hlinka Gretzky Cup - piatok 15. augusta
SLOVENSKO
Naši sousedé se dostali do souboje o páté místo díky obrovskému štěstí! I když úvodní zápas turnaje nebyl vůbec špatný. Slovensko pořádně potrápilo USA. Před poslední minutou celého zápasu to bylo ještě 3:3, Američané ale nasázeli rychlé tři góly a bylo hotovo.
Štěstí přišlo ve druhém zápase! Střetnutí s Němci vypadalo, že skončí bezbrankovým výsledkem a půjde se do prodloužení. Německo si ale minutu před koncem srazil kotouč do vlastní branky a naservírovalo Slovensku tři body.
V posledním zápase základní části se Slovensko v Trenčíně střetlo se Švédy. Slováci se nezmohli ani na jedinou branku, naopak inkasovali. Ve slovenské brance skončilo celkem sedm puků, nepomohlo ani střídání gólmana.
ČESKO
Češi bohužel nebudou před domácím publikem bojovat o cenné kovy! Domácí začali poměrně dobře, i přes nepřízniví začátek se jim podařil otočit souboj se Švýcarskem na 6:2. Ve druhém zápase se ale střetli s Finy, kde už to začalo skřípat. Hlavně dopředu to nebylo tak silné, zkrátka Česko neproměňovalo šance. Druhým faktorem byla nedisciplinovanost, kterou Finsko potrestalo.
Rozhodla druhá třetina, kde Finové dokázali využít dvě početní výhody. Ve třetí třetině sice Tomek snížil, Suvanto ale po chvilce navrátil dvoubrankový náskok svému týmu. Nevyšla ani hra bez brankáře, tu potrestal Arkko.
Češi ale měli šanci díky výhře Švýcarska v prodloužení nad Finy. Museli porazit Kanadu v prodloužení. Dlouho to vypadalo, že by to mohlo jít. Češi stahovali jednobrankové manko z první třetiny. Ve třetí části ale javorové listy převzali iniciativu a rozdrtily náš výběr 0:5. Definitivně ho tak poslaly do zápasu o páté místo.
Vrchol turnaje je před námi! Boje o cenné medaile a o umístění. Bohužel pořadatelské země budou bojovat pouze o pátou pozici. Česko vyzve v Brně Slovensko . Utkání je na programu v 15:30, tak buďte u toho s námi! Mnoho lidí se ptá, proč se Slovensko bude stěhovat do Brna. Důvodem je to, že Češi sice měli stejně bodů, ale rozhodlo lepší skóre. To poslalo Slováky na cestu do brněnské metropole!
