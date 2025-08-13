Fínsko nečakane zakoplo s outsiderom. Duel prehralo po predĺžení

Hokejisti Švajčiarska do 18 rokov. (Autor: Facebook/Hlinka Gretzky Cup)
Sportnet, TASR|13. aug 2025 o 18:32
Fíni v zápase raz vyhrávali.

BRNO. Hokejisti Švajčiarska zvíťazili nad Fínskom 4:3 po predĺžení v tretí deň prestížneho turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.

Švajčiari tak získali prvé body na turnaji. Fíni si skomplikovali cestu za postupom do semifinále, pomôcť im môže výhra Kanady s Českom.

Hlinka Gretzky Cup - skupina A

Fínsko - Švajčiarsko 3:4 pp (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)

Góly: 23. Laitinen (Alalauri, Piiparinen), 51. Hemming (Wahlroos, Alalauri), 60. Rinne (Piiparinen) – 21. Lutz (Rentsch, Bächler), 57. Bächler (Lutz), 58. Berger (Neuenschwander, Moser), 64. Fueter (Hirt)

Tabuľka skupiny A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Kanada

2

2

0

0

0

14:4

6

2.

Fínsko

3

1

0

1

1

10:10

4

3.

Česko

2

1

0

0

1

7:6

3

4.

Švajčiarsko

3

0

1

0

2

7:18

1

