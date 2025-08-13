Cesta za bojom o medaily je na konci. Mladí Slováci nestrelili Švédom ani gól

Hokejisti Švédska do 18 rokov.
Hokejisti Švédska do 18 rokov. (Autor: Facebook/Hlinka Gretzky Cup)
Sportnet, TASR|13. aug 2025 o 21:27
Rovesníci zo Škandinávie kontrolovali priebeh zápasu.

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B

Slovensko - Švédsko 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Góly: 6. Gustafsson (A. Andersson, L. Andersson), 17. Bartholdsson (Nordmark, Lidén), 25. Nordmark (Zirath, Elofsson), 29. Hermansson (Elofsson, Isaksson), 44. Holtet (A. Andersson, Nicolaysen), 58. Hermansson (Elofsson, Holmertz), 59. Nordmark (Gustafsson, Bartholdsson)

Rozhodcovia: Stano, Štefik - Durmis, Tichý

Vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:4, oslabenia: 0:0

Diváci: 3148

SR: Hrenák (29. Čelko) – Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Stančík – Tariška, Hybský, Ozogány – Bernát, Kubát, Rausa – Rezničák, Stankoven, Zvolenský – Obušek, Lukáčik, Plančár – Ďurčo

TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do 18 rokov budú hrať na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup o konečné 5. miesto.

Rozhodla o tom ich stredajšia prehra so Švédskom 0:7, po ktorej prišli o šancu na postup do semifinále.

V tabuľke trenčianskej skupiny sa umiestnili na 3. mieste a o konečné umiestnenie budú hrať proti tretiemu tímu z brnenskej vetvy turnaja.

Suverénni Švédi ovládli trenčiansku skupinu s plným počtom bodov a skóre 22:3. V súboji o postup do finále sa stretnú s víťazom B-skupiny, ktorá vrcholila v stredu večer súbojom v Brne medzi domácim Českom a Kanadou.

Slovenský tím potreboval na postup do semifinále víťazstvom minimálne trojgólovým rozdielom, no favorizovaní Švédi prekvapenie nedopustili.

Zverenci Martina Dendisa v úvode prvej časti nevyužili presilovku a od 6. minúty prehrávali po góle Gustafssona.

Keď Bartholdson zvýšil na 0:2 a Nordmark v 25. minúte využil presilovku, bolo o víťazovi rozhodnuté.

Severania kontrolovali dianie na ľade, postrážili si čisté konto brankára Tjärnlunda a v závere dvomi využitými presilovkami zvýšili konečný výsledok.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

3

3

0

0

0

22:3

9

2.

USA

3

1

0

0

1

17:9

6

3.

Slovensko

3

1

0

0

2

4:13

3

4.

Nemecko

3

0

0

0

1

0:11

0

Reprezentácie

