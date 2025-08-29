Slovenky prehrali aj druhý prípravný zápas. Talianky im dali až päť gólov

Taliansko - Slovensko 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Prípravný zápas:
Gól SR: 29. Nemčeková (Janeková).
Zostava SR: Tomečková – Leskovjanská, Košecká, Janeková, Kostková, Gálisová, Šuliková, Krákorová, Letaši – Taricsová, Hlinková, Bednárik – Karkošková, Rumanová, Nemčeková – Hirjaková, Jancsóová, Fančovičová – Lacková.
EGNE. Slovenské hokejové reprezentantky prehrali v priebehu dvoch dní aj druhý prípravný zápas s domácimi Taliankami.
V piatkovom stretnutí v Egne im podľahli 1:5. Jediný gól zvereniek Miroslava Mosnára strelila Nikola Nemčeková.
Talianky, ktoré sa predstavia aj na domácich ZOH 2026, zvíťazili nad Slovenkami aj vo štvrtok, keď triumfovali 7:2.
Zaujímavosťou je, že talianska útočníčka Kristin Della Rovereová strelila v oboch zápasoch hetrik.