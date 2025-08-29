Slovenky prehrali aj druhý prípravný zápas. Talianky im dali až päť gólov

Slovenské hokejistky, archívny záber. (Autor: SZĽH/Tomáš Lengyel)
TASR|29. aug 2025 o 14:38
Jediný gól zvereniek Miroslava Mosnára strelila Nikola Nemčeková.

Taliansko - Slovensko 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Prípravný zápas:

Gól SR: 29. Nemčeková (Janeková).

Zostava SR: Tomečková – Leskovjanská, Košecká, Janeková, Kostková, Gálisová, Šuliková, Krákorová, Letaši – Taricsová, Hlinková, Bednárik – Karkošková, Rumanová, Nemčeková – Hirjaková, Jancsóová, Fančovičová – Lacková.

EGNE. Slovenské hokejové reprezentantky prehrali v priebehu dvoch dní aj druhý prípravný zápas s domácimi Taliankami.

V piatkovom stretnutí v Egne im podľahli 1:5. Jediný gól zvereniek Miroslava Mosnára strelila Nikola Nemčeková.

Talianky, ktoré sa predstavia aj na domácich ZOH 2026, zvíťazili nad Slovenkami aj vo štvrtok, keď triumfovali 7:2.

Zaujímavosťou je, že talianska útočníčka Kristin Della Rovereová strelila v oboch zápasoch hetrik.

Reprezentácie

    dnes 14:38
