Slováci prehrali aj tretí zápas. Proti Švajčiarom však dostanú šancu na reparát

Turnaj štyroch krajín hráčov U17 - Plymouth
Švajčiarsko - Slovensko 3:2 sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. Rosa (Gianola, Ulrich), 33. Domenichelli (Ponzo, Lanz), rozhodujúci nájazd Domenichelli - 36. Marianek (Šiška, Kubis), 49. Válek (Ferreira, Selič)
PLYMOUTH. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali aj vo svojom treťom zápase na Turnaji štyroch krajín v americkom Plymouthe.
Rovesníkom zo Švajčiarska podľahli 2:3 po samostatných nájazdoch. Góly slovenského tímu strelili Samuel Marianek a Matúš Válek.
Zverenci trénera Petra Kúdelku predtým prehrali s domácimi Američanmi 5:7 a Čechmi 4:5. V tabuľke základnej fázy skončili na poslednej štvrtej priečke.
Na podujatí v zámorí ich čaká ešte jeden zápas, o konečné tretie miesto sa stretnú opäť so Švajčiarskom.