Slováci prehrali aj tretí zápas. Proti Švajčiarom však dostanú šancu na reparát

Ilustračná fotografia. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
TASR|8. aug 2025 o 22:55
Slovensko podľahlo Švajčiarsku po nájazdoch.

Turnaj štyroch krajín hráčov U17 - Plymouth

Švajčiarsko - Slovensko 3:2 sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 2. Rosa (Gianola, Ulrich), 33. Domenichelli (Ponzo, Lanz), rozhodujúci nájazd Domenichelli - 36. Marianek (Šiška, Kubis), 49. Válek (Ferreira, Selič)

PLYMOUTH. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali aj vo svojom treťom zápase na Turnaji štyroch krajín v americkom Plymouthe.

Rovesníkom zo Švajčiarska podľahli 2:3 po samostatných nájazdoch. Góly slovenského tímu strelili Samuel Marianek a Matúš Válek.

Zverenci trénera Petra Kúdelku predtým prehrali s domácimi Američanmi 5:7 a Čechmi 4:5. V tabuľke základnej fázy skončili na poslednej štvrtej priečke.

Na podujatí v zámorí ich čaká ešte jeden zápas, o konečné tretie miesto sa stretnú opäť so Švajčiarskom.

Reprezentácie

