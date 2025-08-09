Mladí hokejisti sa dočkali v USA víťazstva, vďaka nemu sa vyhli poslednému miestu

Turnaj štyroch krajín hráčov U17 - o bronz
Slovensko - Švajčiarsko 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 6. Gonšor (Válek, Žák), 38. Olekšák (Gonšor, Žák) - 5. Trüssel (Bosshard)
PLYMOUTH. Slovenskí hokejisti do 17 rokov obsadili na Turnaji štyroch krajín v americkom Plymouthe konečné tretie miesto.
Vo svojom záverečnom vystúpení sa dočkali víťazstva, keď zdolali v sobotu rovesníkov zo Švajčiarska 2:1. Góly strelili Ivan Gonšor a Dušan Olekšák. Zverenci Petra Kúdelku tak odplatili súperovi piatkovú prehru 2:3 po nájazdoch.
Predtým podľahli Američanom 5:7 a Čechom 4:5 a v tabuľke základnej fázy skončili na štvrtej priečke. Vo finále turnaja sa stretnú USA s Českom.