Slovan zastavil rozbehnutú Bystricu a vládne lige. Žilina preskočila Nitru

Hokejisti Banskej Bystrice si v Tipsport extralige nepripísali desiate víťazstvo za sebou. Na svojom ľade podľahli v šlágri 38. kola Slovanu Bratislava 2:3 a hostia si tak poistili treťou výhrou v rade prvé miesto v tabuľke.
Žilina poskočila na druhú priečku, doma zdolala Trenčín 6:3 a na lídra súťaže Slovan Bratislava stráca desať bodov.
Popradčania vyhrali nad Spišskou Novou Vsou 4:1 a v piatom vzájomnom zápase si proti rivalovi pripísali v aktuálnej sezóne druhé víťazstvo.
Popradčania si upevnili 6. pozíciu, zatiaľ čo hostia zostali na barážovom 11. mieste. Liptovský Mikuláš si pripísal piatu prehru za sebou, na ľade posledného tímu tabuľky Prešova podľahol 2:3 po predĺžení.
Zvolenčania zvíťazili vo štvrtom dueli v rade a to proti Michalovciam 3:2. Svojmu nedeľnému súperovi sa vzdialili na rozdiel troch bodov. Zvolenu patrí ôsma priečka, Michalovčania sú na 10. mieste.
Tipsport liga - 38. kolo:
Poprad - Spišská Nová Ves 4:1
Góly: 1. Calof (Cracknell, Bjalončík), 13. Cracknell (Calof, Bjalončík), 23. Výhonský (Suchý, Török), 54. Kundrik (Majdan, Stanček) - 58. Martel
Banská Bystrica - Slovan 2:3
Góly: 6. Tomka, 39. R. Faith (Myklucha, Lucas) - 32. Pecararo (Maier, Bakoš), 36. Dmowski (trest. strieľanie), 51. Elson (Pecararo, Bakoš)
Prešov - Liptovský Mikuláš 3:2 pp
Góly: 2. Chalupa (Hain, Chatrnúch), 20. Brincko (Ullman), 64. Bukarts (Indrašis) – 8. Vojtech (Ibragimov, Tritt), 57. Farren (Lalík, Robertson)
Žilina - Trenčín 6:3
Góly: 4. Korczak (Koyš), 5. Galamboš (R. Dej, Vašaš), 22. Ranford (R. Dej), 36. Kolenič (Korczak, Ranford), 53. Chicoine (Ranford, Mucha), 60. Chicoine – 20. Bellerive (Varone, Baptiste), 23. Jakubec (Drgoň, Bellerive), 34. Krajčovič (Descheneau, Baptiste
Zvolen - Michalovce 3:2
Góly: 9. Berger (Cassels), 34. Berger (Jääskeläinen, Cassels), 42. Zuzin (Macek, Fairbrother) - 25. Virtanen (Roy), 26. Stripai
