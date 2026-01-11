Slovan zastavil rozbehnutú Bystricu a vládne lige. Žilina preskočila Nitru

Samuel Takáč (Bratislava)
Fotogaléria (9)
Samuel Takáč (Bratislava) (Autor: TASR)
TASR|11. jan 2026 o 22:49
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 38. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Banskej Bystrice si v Tipsport extralige nepripísali desiate víťazstvo za sebou. Na svojom ľade podľahli v šlágri 38. kola Slovanu Bratislava 2:3 a hostia si tak poistili treťou výhrou v rade prvé miesto v tabuľke.

Žilina poskočila na druhú priečku, doma zdolala Trenčín 6:3 a na lídra súťaže Slovan Bratislava stráca desať bodov.

Popradčania vyhrali nad Spišskou Novou Vsou 4:1 a v piatom vzájomnom zápase si proti rivalovi pripísali v aktuálnej sezóne druhé víťazstvo.

Popradčania si upevnili 6. pozíciu, zatiaľ čo hostia zostali na barážovom 11. mieste. Liptovský Mikuláš si pripísal piatu prehru za sebou, na ľade posledného tímu tabuľky Prešova podľahol 2:3 po predĺžení.

Fotogaléria zo zápasu HC Prešov - HK Liptovský Mikuláš (Tipsport liga - 38. kolo)
Vľavo brankár Samuel Vyletelka (Prešov) a uprostred Michal Uhrík (Liptovský Mikuláš)
Gólová radosť hráčov Prešova
Gólová radosť hráčov Prešova
Lavička Liptovského Mikuláša
9 fotografií
Vpravo brankár Michael Houser (Liptovský Mikuláš)Gólová radosť hráčov Liptovského MikulášaVpravo Miks Indrašis (Prešov) a vľavo Max Ferkodič (Liptovský Mikuláš)Gólová radosť hráčov Liptovského MikulášaVľavo Samuel Chalupa (Prešov) a vpravo brankár Michael Houser (Liptovský Mikuláš)

Zvolenčania zvíťazili vo štvrtom dueli v rade a to proti Michalovciam 3:2. Svojmu nedeľnému súperovi sa vzdialili na rozdiel troch bodov. Zvolenu patrí ôsma priečka, Michalovčania sú na 10. mieste.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 38. kolo:

Poprad - Spišská Nová Ves 4:1

Góly: 1. Calof (Cracknell, Bjalončík), 13. Cracknell (Calof, Bjalončík), 23. Výhonský (Suchý, Török), 54. Kundrik (Majdan, Stanček) - 58. Martel

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Banská Bystrica - Slovan 2:3

Góly: 6. Tomka, 39. R. Faith (Myklucha, Lucas) - 32. Pecararo (Maier, Bakoš), 36. Dmowski (trest. strieľanie), 51. Elson (Pecararo, Bakoš)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Prešov - Liptovský Mikuláš 3:2 pp

Góly: 2. Chalupa (Hain, Chatrnúch), 20. Brincko (Ullman), 64. Bukarts (Indrašis) – 8. Vojtech (Ibragimov, Tritt), 57. Farren (Lalík, Robertson)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Žilina - Trenčín 6:3

Góly: 4. Korczak (Koyš), 5. Galamboš (R. Dej, Vašaš), 22. Ranford (R. Dej), 36. Kolenič (Korczak, Ranford), 53. Chicoine (Ranford, Mucha), 60. Chicoine – 20. Bellerive (Varone, Baptiste), 23. Jakubec (Drgoň, Bellerive), 34. Krajčovič (Descheneau, Baptiste

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Zvolen - Michalovce 3:2

Góly: 9. Berger (Cassels), 34. Berger (Jääskeläinen, Cassels), 42. Zuzin (Macek, Fairbrother) - 25. Virtanen (Roy), 26. Stripai

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Samuel Takáč (Bratislava)
Samuel Takáč (Bratislava)
Slovan zastavil rozbehnutú Bystricu a vládne lige. Žilina preskočila Nitru
ne 22:49
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Slovan zastavil rozbehnutú Bystricu a vládne lige. Žilina preskočila Nitru