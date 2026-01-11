ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (38. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 38. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 38. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
11.01.2026 o 17:00
38. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 38.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK DUKLA Michalovce. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen pod vedením nového trénera Antonína Stajvaňu chytá druhý dych a vyhral tri posledné duely. Najprv v Nitre, potom doma v predĺžení porazil Trenčín a v piatok v predĺžení vyhral aj na Liptove. V tabuľke je ale stále iba na desiatom mieste a určite chce ísť vyššie. Dnes Rytierov čaká ďalší tzv. šesťbodový zápas proti Michalovciam, ktoré v tejto sezóne už dva krát pomerne jasne porazili 7:2 a 5:1. Podarí sa im to aj do tretice? Pomôcť by k tomu mal aj nový Zvolenský brankár Kanaďan Kevin Mandolese, ktorý prišiel do HKM z AHL a chytal už v Liptovskom Mikuláši.
Michalovce tiež doviedli posledné zápasy do predĺženia, akurát s tým rozdielom, že oba zápasy nakoniec prehrali. Najmä ten piatkový môže Michalovce veľmi mrzieť. Veď nad Nitrou viedli už 3:0. Napriek tomu vedenie neudržali a padli s Nitrou v predĺžení. Zemplínčania sú však v rovnakej situácii ako Zvolen. Ak chcú niečo ešte so sezónou urobiť, musia zbierať body hocikde. Aj doma, aj vonku. Či sa im to ale vo Zvolene podarí, to uvidíme.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.