ONLINE: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (38. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 38. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 38. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
11.01.2026 o 16:00
38. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Pekné popoludnie všetkým! Hokejová Tipsport liga má na programe 38. kolo, v ktorom HK Poprad bude hostiť HK Spišská Nová Ves. Vzájomné zápasy hovoria v prospech Spišiakov, ktorí sa z víťazstva tešili až trikrát. Kamzíkom sa podarilo zvíťaziť len raz.
HK Poprad: Popradčania striedajú výhry s prehrami. Naposledy podľahli žilinským vlkom 2:4. Nachádzajú sa na šiestom mieste a majú trojbodový náskok pred Liptákmi. Najproduktívnejším hráčom kamzíkov a zároveň aj najlepším strelcom je Kanaďan Adam Cracknell, ktorý má 40 bodov (20G, 20A).
HK Spišská Nová Ves: Spišiaci sú na trojzápasovej víťaznej vlne. Piatkový duel neodohrali, pretože bol odložený pre maródku v tíme Košíc. Patrí im nelichotivá predposledná, jedenásta priečka, ale na ôsme miesto strácajú len dva body. Tímovú produktivitu vedie Damien Giroux s 25 bodmi (10G, 15A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.