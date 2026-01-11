ONLINE: HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (38. kolo)

HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 38. kola Tipsport ligy.
HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 38. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. jan 2026 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 38. kola Tipsport ligy: HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš.

Hokejisti HC Prešov a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 38. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 38. kolo)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
11.01.2026 o 17:00
38. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 38. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK 32 Liptovský Mikuláš.

Prešov sa naďalej trápi, majú sériu dvoch prehier v rade a v tabuľke sú na poslednom mieste s 14-bodovou stratou na predposlednú Spišskú Novú Ves.

Liptovský Mikuláš stráca na forme, v uplynulých 9 zápasoch zvíťazili iba dvakrát a momentálne ťahajú šnúru 4 prehier v rade. V tabuľke sú aj tak na 7. mieste so stratou 3 bodov na 6. Poprad.

V tejto sezóne sa tieto tímy stretli štyrikrát, z toho sa trikrát radovali Liptáci po výsledkoch 4:3, 3:0 a 5:2, raz sa po comebacku tešili z víťazstva Prešovčania po výsledku 6:5 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

ONLINE: HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (38. kolo)
dnes 14:00
