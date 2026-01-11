ONLINE: HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (38. kolo)

Hokejisti HC Prešov a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 38. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 38. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
11.01.2026 o 17:00
38. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 38. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Prešov sa naďalej trápi, majú sériu dvoch prehier v rade a v tabuľke sú na poslednom mieste s 14-bodovou stratou na predposlednú Spišskú Novú Ves.
Liptovský Mikuláš stráca na forme, v uplynulých 9 zápasoch zvíťazili iba dvakrát a momentálne ťahajú šnúru 4 prehier v rade. V tabuľke sú aj tak na 7. mieste so stratou 3 bodov na 6. Poprad.
V tejto sezóne sa tieto tímy stretli štyrikrát, z toho sa trikrát radovali Liptáci po výsledkoch 4:3, 3:0 a 5:2, raz sa po comebacku tešili z víťazstva Prešovčania po výsledku 6:5 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.