Žilina prestavila novú posilu. Z Košíc získala perspektívneho Slováka

Slovenský hokejista Peter Repčík sa stal novou posilou účastníka Tipsport ligy Vlci Žilina.
Dvadsaťdvaročný útočník sa v uplynulých dvoch sezónach stabilne presadzoval v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorej obliekal dres Košíc. V ročníku 2024/25 získal s „oceliarmi" titul.
Napriek mladému veku má na konte aj majstrovský titul aj triumf v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.
Cenné skúsenosti zbieral aj v reprezentačných výberoch Slovenska – od kategórie do 16 rokov, cez osemnástku až po juniorskú reprezentáciu do 20 rokov, v ktorej sa predstavil na viacerých svetových šampionátoch a patril medzi produktívnych hráčov tímu. V roku 2024 sa po pôsobení v zámorí vrátil na Slovensko.
„Veľmi sa mi páči štýl žilinského hokeja. Veľký dojem na mňa spravil aj prístup manažmentu počas rokovaní, všetko bolo veľmi profesionálne.
Zároveň mám stále veľkú motiváciu bojovať o titul, takže práve tieto faktory zohrali pri mojom rozhodnutí hlavnú úlohu,“ uviedol Repčík pre oficiálnu webovú stránku Žiliny.
„Mladých hráčov, ako je Peter, je v našej extralige veľmi málo. Je to talentovaný hráč s veľkým potenciálom, ktorý už vo svojom mladom veku dokazuje kvalitu a kontinuálne sa zlepšuje.
Verím, že naše prostredie posunie jeho kvality na ešte vyššiu úroveň, čo je očakávaním oboch strán,“ poznamenal predseda predstavenstva klubu Vlci Žilina František Skladaný.