ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (38. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 38. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 38. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
11.01.2026 o 16:30
38. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 38. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 3. mieste, pričom má na konte 66 bodov. Po dvoch prehrách v rade so Žilinou a Zvolenom sa barani dostali na víťaznú vlnu, ktorú zvládli natiahnuť už na deväť zápasov. Naposledy pritom zvládli súboj s Trenčínom, ktorý zdolali výsledkom 6:2.
Slovan je naopak lídrom celej súťaže so ziskom 75 bodov. V závere a na začiatku roka síce podľahol Nitre či práve Banskej Bystrici, v posledných dvoch kolách ale zdolal postupne Žilinu 4:1 a Prešov 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.