ONLINE: Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (52. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 52. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 52. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.03.2026 o 17:00
52. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 52. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HK Dukla Michalovce. Zápas sa začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 87 bodov. Zverenci trénera Milana Bartoviča v poslednom doterajšom zápase prehrali v Liptovskom Mikuláši 0:2. Najproduktívnejším hráčom Vlkov je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 49 kanadských bodov (18+31). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov činí 91,70%.
Michalovciam patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné deviate miesto so ziskom 68 bodov. Zverenci trénera Erika Čaládiho v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom ľade Banskú Bystricu 3:2 (góly Dukly Fominykh, Varga, Virtanen). Najproduktívnejším hráčom Michaloviec je Kanaďan Jordan Martel, ktorý má na svojom konte 57 kanadských bodov (27+30). Brankárskou jednotkou tímu je Vladimír Glosár, ktorého úspešnosť zákrokov činí 91,91%.
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
23.1.2026 Michalovce – Žilina 6:3
18.11.2025 Žilina – Michalovce 5:4 po sam. nájazdoch
5.10.2025 Michalovce – Žilina 1:2
Zápas sa teda pod Dubňom začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.