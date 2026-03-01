ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (52. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Poprad dnes hrajú zápas 52. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 52. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.03.2026 o 16:00
52. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
V 52. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Poprad. Stretnutie sa začína o 16:00.
Slovan figuruje na 2. priečke, na konte má 98 bodov. Na vedúcu Nitru stráca sedem bodov, pred tretími Košicami má náskok päť bodov. Belasí prehrali dva zápasy po sebe, Žiline podľahli 2:3 po predĺžení a potom doma nestačili na Duklu Trenčín 1:3.
Popradu patrí 6. miesto so ziskom 79 bodov. Na piatu Banskú Bystricu má Poprad manko štyroch bodov, naopak má o sedem bodov viac, ako siedma Spišská Nová Ves. Popradčania vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole však prehrali s Nitrou 2:3 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.