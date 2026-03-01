ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (52. kolo)

Sportnet|1. mar 2026 o 13:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 52. kola Tipsport ligy: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HC Košice dnes hrajú zápas 52. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
01.03.2026 o 16:30
52. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 52. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HC Košice.

Do dnešného zápasu vstúpia obe mužstvá s istotou štvrťfinálovej miestenky, napriek tomu však môžu Bystričania a Košičania zabojovať o vyššiu pozíciu. Aj keď sa barani v posledných zápasoch prezentujú nevyrovnanými výkonmi, na domácom ľade patria v poslednom období k abslútnej špičke. Košice naopak vonku prehrali tri zápasy v rade, po ktorých ale uspeli naspoledy v Prešove.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

