ONLINE: HC Prešov - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (52. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 52. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 52. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.03.2026 o 17:00
52. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Tipsport liga má pred sebou ešte tri kolá, no už je jasné, ktoré dva tímy si zahrajú baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži. Sú nimi Prešov a Dukla Trenčín. Práve HC Prešov sa bude chcieť čo najlepšie pripraviť na baráž a zvíťaziť v záverečných zápasoch ligy. V 52. kole ich čaká HK Spišská Nová Ves, s ktorou majú zatiaľ nepriaznivú bilanciu.
HC Prešov: Prešovčania sú beznádejne poslední. Naposledy vyhrali v polovici januára a odvtedy prehrali dvanásť zápasov. V minulom kole ťahali za kratší koniec proti Košiciam a prehrali 1:5. Najproduktívnejším hráčom je Alexander Avtsin, ktorý získal 23 bodov (8G, 15A).
HK Spišská Nová Ves: Spišiaci sú momentálne na siedmom mieste a stále môžu pomýšľať na priamy postup do štvrťfinále. Na šiesty Poprad strácajú sedem bodov. Posledné tri zápasy prehrali. V piatkovom kole podľahli na vlastnom ľade Zvolenčanom 2:4. Kanaďan Danick Martel má na svojom konte 41 bodov (24G, 17A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.