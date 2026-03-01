ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (52. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 52. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 52. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.03.2026 o 17:00
52. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Lauff, Baluška – Pribula, Tichý.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 52. kola TIPSPORT ligy medzi HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Trenčín.
Liptovský Mikuláš je na 8. mieste tabuľky so ziskom 71 bodov. Na TOP 6 stráca 8 bodov a pri troch kolách do konca je to síce matematicky ešte možné, ale veľmi nepravdepodobné a Liptáci tak zabojujú o play-off z predkola. Z 51 odohraných zápasov vyhrali 23 (17 po riadnom hracom čase) a prehrali 28 (20 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolali Žilinu 2:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je Tritt s 39 bodmi.
Trenčín je na 11. mieste so ziskom 58 bodov a s určitosťou už na tejto pozícii aj zostane a spoločne s Prešovom sa predstaví v baráži. Z 51 odohraných zápasov vyhrali Trenčania 17 (14 po riadnom hracom čase) a prehrali 34 (24 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhrali v Bratislave 3:1. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 39 bodmi Varone.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili hokejisti Trenčína.
Liptovský Mikuláš je na 8. mieste tabuľky so ziskom 71 bodov. Na TOP 6 stráca 8 bodov a pri troch kolách do konca je to síce matematicky ešte možné, ale veľmi nepravdepodobné a Liptáci tak zabojujú o play-off z predkola. Z 51 odohraných zápasov vyhrali 23 (17 po riadnom hracom čase) a prehrali 28 (20 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolali Žilinu 2:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je Tritt s 39 bodmi.
Trenčín je na 11. mieste so ziskom 58 bodov a s určitosťou už na tejto pozícii aj zostane a spoločne s Prešovom sa predstaví v baráži. Z 51 odohraných zápasov vyhrali Trenčania 17 (14 po riadnom hracom čase) a prehrali 34 (24 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhrali v Bratislave 3:1. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 39 bodmi Varone.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili hokejisti Trenčína.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.