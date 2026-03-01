ONLINE: HKM Zvolen - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (52. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Nitra dnes hrajú zápas 52. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 52. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.03.2026 o 17:00
52. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 52.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK Nitra. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen v piatok zvíťazil v Spišskej Novej Vsi 4:2, natiahol víťaznú sériu na dva zápasy a stále nevzdáva boj o čo najlepšie možné umiestenie po základnej časti, ktoré by mu zaručovalo lepšiu štartovaciu pozíciu do predkola play off. S Nitrou ale oba predošlé domáce zápasy prehral a to dosť výrazne 2:8 a 0:5. Naopak ale posledné dva vzájomné zápasy v Nitre Zvolen dokázal vyhrať. Aj to potvrdzuje fakt, že Zvolenu sa túto sezónu darí oveľa lepšie na ihriskách súperov než doma. Podarí sa im teda Nitru dnes doma zdolať na tretí pokus?
Nitra je stále neohrozeným lídrom súťaže so sedembodovým náskokom pred Slovanom. Corgoni hrajú v pohode a zdolávajú jedného súpera za druhým, či je to doma alebo vonku. Na definitívu prvenstva po základnej časti im ale predsa ešte nejaké body chýbajú, ale preto určite budú chcieť naplno bodovať aj vo Zvolene.
Zvolen v piatok zvíťazil v Spišskej Novej Vsi 4:2, natiahol víťaznú sériu na dva zápasy a stále nevzdáva boj o čo najlepšie možné umiestenie po základnej časti, ktoré by mu zaručovalo lepšiu štartovaciu pozíciu do predkola play off. S Nitrou ale oba predošlé domáce zápasy prehral a to dosť výrazne 2:8 a 0:5. Naopak ale posledné dva vzájomné zápasy v Nitre Zvolen dokázal vyhrať. Aj to potvrdzuje fakt, že Zvolenu sa túto sezónu darí oveľa lepšie na ihriskách súperov než doma. Podarí sa im teda Nitru dnes doma zdolať na tretí pokus?
Nitra je stále neohrozeným lídrom súťaže so sedembodovým náskokom pred Slovanom. Corgoni hrajú v pohode a zdolávajú jedného súpera za druhým, či je to doma alebo vonku. Na definitívu prvenstva po základnej časti im ale predsa ešte nejaké body chýbajú, ale preto určite budú chcieť naplno bodovať aj vo Zvolene.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.