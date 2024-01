Hokejovým hoaxom mieria Rusi na Slovensko. Použili aj prezidentku Čaputovú

Slovenský zväz ľadového hokeja to rýchlo dementoval. Rokovania s Ruskou hokejovou federáciou sa neuskutočnili.

BRATISLAVA. Znelo to nanajvýš zvláštne, keď sa v stredu objavila správa, že slovenská hokejová reprezentácia by mala odohrať jeden alebo viac prípravných zápasov proti Rusku krátko pred majstrovstvami sveta.

K tejto správe sa prakticky hneď pozitívne vyjadrilo viacero osobností medzi nimi Vladislav Treťjak, šéf Ruskej hokejovej federácie. Zápas by vraj privítal. Doplnil však, že nemá o tom viac informácií.

Rusi spomenuli aj prezidentku Čaputovú

Že ide o dezinformáciu podporuje aj to, že v pôvodnej správe vo vysielaní Matč TV odznelo, že SZĽH požiadal o schválenie priateľského zápasu prezidentku Zuzanu Čaputovú a čaká už len na jej súhlas.

Hokejový zväz však ohľadom prípravných zápasov s hlavou štátu nekomunikuje. Aj v prípade, že by išlo o zápas s Ruskom, nemá dôvod konzultovať to so Zuzanou Čaputovou.

Ani jej zamietavé stanovisko, by však nič nezmenilo na tom, ak by hokejisti takýto zápas plánovali odohrať. Preto celá správa pôsobí nedôveryhodne a takmer naisto ide o dezinformáciu.

Hoaxy a dezinformácie slúžia na presvedčenie ľudí o skutočnostiach, ktoré sa nezakladajú na pravde.

V tomto prípade sa ruská strana snaží vyvolať dojem, že v hokeji sa blíži koniec ich izolácie a hokejové krajiny majú záujem o stretnutia s nimi.