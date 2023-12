Rusku hrozí vylúčenie z hokeja. Chcete byť vôbec členom hokejovej rodiny? pýta sa Tardif

Krátko pred odletom do Ameriky ho však zadržali a odviedli do armády. Údajne sa totiž vyhýbal povinnej vojenskej službe. Zadržali ho uprostred ulice za bieleho dňa. Po zadržaní mu podľa právnika pichli injekciu a skončil v nemocnici, kde k nemu nechceli pustiť ani rodinu.

„Čo nám hrozí, ak budeme ďalej ignorovať rozhodnutie IIHF? Podľa pravidiel federácie by mal nasledovať postih, ktorý má šesť možných úrovní od varovania až k vylúčeniu. Či siahnu po krajnom riešení? To naozaj netušíme,“ reagoval pre Matč Tv zdroj z prostredia Ruského hokejového zväzu.

Vylúčenie Ruska z Medzinárodnej hokejovej federácie by znamenalo návrat do histórie a absolútnu izoláciu. Reprezentácia a kluby by sa nielen nemohli zúčastňovať medzinárodných podujatí, ale IIHF by prestala uznávať medzinárodné transfery. Hráči, ktorí pôsobia v Rusku by nemohli prestúpiť do iných súťaží.

Rusko by tým pádom vypadlo aj z medzinárodného renkingu IIHF a uvoľnilo by sa jedno miesto aj v turnaji na olympijských hrách 2026. IIHF totiž na základe zmrazeného renkingu zatiaľ Rusko nasadila do C-skupiny.