Z nominácie na Kaufland Cup vypadla pätica hráčov. Országhovi chýbajú opory

V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na domáci turnaj pod názvom Vianočný Kaufland Cup 2025 nastalo viacero zmien. Informovala o tom oficiálna stránka zväzu.
Z dôvodu zranení či chorôb vypadlo trénerovi Vladimírovi Országhovi až päť hokejistov. Pre náročnú situáciu ich nahradilo na poslednú chvíľu až sedem.
Z pôvodného nominačného zoznamu vypadol brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen.
Obrovská porcia
„Všetci pre nevyhovujúci zdravotný stav. V každej súťaži je z dôvodu olympijskej sezóny nahustený zápasový program, chalani najmä v českej extralige hrajú mnoho zápasov. Niektorí okrem domácej súťaže aj v rámci Ligy majstrov.
Je to obrovská porcia, ktorá sa podpísala aj na ich zdravotnom stave. Tomáš Tatar pauzoval od prvej polovice novembra.
Program turnaja Vianočný Kaufland Cup 2025
Streda, 10. december o 18.00 h:
Slovensko - Nórsko
Štvrtok, 11. december o 18.00 h:
Nórsko - Lotyšsko
Piatok, 12. december o 18.00 h:
Slovensko - Lotyšsko
Mal sa vrátiť do zápasového diania, bohužiaľ, rekonvalescencia sa predĺžila. Na vzniknutú situáciu sme museli reagovať,“ rozhovoril sa na margo zmien tréner Vladimír Országh.
Spoločne s vedením reprezentácie mali mimoriadne náročný víkend. Okrem už avizovných hráčov, ktorí vypadli z nominácie, sa počas víkendu zranili aj niektorí pôvodní náhradníci.
Jurčák môže absolvovať reprezentačný debut
Aj preto musel tréner Országh ešte v pondelok od skorých ranných hodín riešiť ďalšie alternatívy.
K tímu sa pripoja brankári Dávid Hrenák a Patrik Jurčák, ktorý môže v prípade zápasového štartu absolvovať reprezentačný debut.
Na uvoľnené miesto v obrane povolal trénerský štáb Dávida Romaňáka. Útočné absencie nahradili Sebastián Čederle, Filip Krivošík, do stredy 10. decembra bude s národným tímom aj Marek Hecl a po zápase s Nórskom ho v nominácii nahradí Patrik Hrehorčák.
„Vyžadovalo si to veľa komunikácie s hráčmi aj klubmi. Napokon sme sa rozhodli vziať navyše dvoch brankárov, jedného obrancu a štyroch útočníkov, pričom Hecl absolvuje prvú polovicu zrazu a Hrehorčák druhú,“ dodal Országh.