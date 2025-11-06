ONLINE: Slovensko - Rakúsko dnes, Nemecký pohár 2025 LIVE

LANDSHUT. Hokejisti Slovenska a Rakúska dnes hrajú úvodný zápas prípravného turnaja Nemecký pohár 2025.
Slovenská hokejová reprezentácia už tradične začína sezónu na podujatí v nemeckom Landshute. Zverenci trénera Országha postupne vyzvú Rakúsko, Lotyšsko a na záver domáce Nemecko.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Rakúsko dnes (hokej, Nemecký pohár 2025, LIVE, naživo, štvrtok)
Brankári: Eugen Rabčan (HC'05 Banská Bystrica, 2 zápasy v reprezentácii), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR, 16)
Obrancovia: Michal Beňo (HKM Zvolen, 28 zápasy/1 gól), František Gajdoš (HC VERVA Litvínov/ČR, 36/1), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 4/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 78/4), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera/ČR, 48/1), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR, 83/3), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 6/0), Dávid Romaňák (HK Spišská Nová Ves, 13/1), Mislav Rosandič (HC Košice, 75/4)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 67/29), Viliam Čacho (HC Olomouc/ČR, 30/7), Maxim Čajkovič (HC VERVA Litvínov/ČR, 15/4), Sebastián Čederle (HK Nitra, 10/6), Alex Čiernik (Pelicans Lahti/Fín., 0/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 57/9), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR, 56/15), Róbert Lantoši (Banes Motor České Budějovice/ČR, 86/17), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd., 31/8), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 60/7), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR, 93/14), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 51/13), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica, 2/0), Šimon Petráš (HC Košice, 9/2)