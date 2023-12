Fínsko? Kanada? Lotyšsko? Proti komu nastúpia Slováci vo štvrťfinále MS U20? (matematika)

GÖTEBORG. Slovenskí hokejisti do 20 rokov už majú istý postup do štvrťfinále MS juniorov 2024 vo švédskom Göteborgu. Proti komu v utorok nastúpia?

Slováci vyhrajú skupinu, ak zdolajú USA v riadnom hracom čase alebo po predĺžení. V takom prípade by nastúpili proti štvrtému tímu A-skupiny.

Pozreli sme sa na možnosti, kto by mohol byť súperom zverencov Ivana Feneša vo štvrťfinále.

Ak Slovensko prehrá s USA v riadnom hracom čase alebo po predĺžení a obsadí druhé miesto, nastúpi buď proti Fínsku, Nemecku, ale v hre je aj Kanada.

To by však Nemecko muselo vyhrať v poslednom dueli skupiny nad javorovými listami za tri body v riadnom hracom čase.

V takom prípade by v tabuľke preskočilo Lotyšov, Kanadu aj Fínsko a obsadilo by v A-skupine druhú priečku, Kanaďania by boli tretí a Fíni štvrtí.

Ak Nemci zdolajú Kanadu za tri body a takisto Fíni vyhrajú za tri body nad Švédskom, rozhoduje minitabuľka troch tímov so šiestimi bodmi, kde by boli najlepší Nemci (6 bodov zo vzájomných zápasov), pred Kanaďanmi (3 body) a Fínmi (0 bodov)

Súperom Slovenska môže byť Nemecko v prípade, že získa bod alebo dva proti Kanade a Fíni by so Švédskom získali maximálne bod.

Fínsko obsadí tretie miesto, ak Nemecko prehrá s Kanadou v riadnom hracom čase.