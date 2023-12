Ramsay si spomenul na deviatku s Bostonom. Hráme o šampionát, prízvukuje Okuliar

BRATISLAVA. „Get the puck, keep the puck, shoot the puck,“ pravidelne opakuje tréner Craig Ramsay.

„Hrali sme dobre, rýchlo, bavili sme sa hokejom. V minulosti sme odohrali viacero zápasov, keď sme mali problém streliť gól, a dnes padal do bránky jeden puk za druhým. Môžeme si to chvíľu užiť, ale potom sa už musíme pripraviť na ďalší zápas," vravel 72-ročný Kanaďan.

Slovenskí hráči sa na ľade bavili. Do vedenia sa dostali už v štvrtej minúte. „Mali sme dobrý vstup. Stále chceme hrať našu hru, aj keď hráme 9:0 alebo 7:0. Niekedy je ťažké sa na to sústrediť,“ priznal Peter Cehlárik.

„Vôbec som si nebol istý, či som to bol ja. Veľmi si prvý gól cením a som rád, že mi Marek zobral puk. Nedávam veľa gólov, takže ma to veľmi teší. Bolo to krásne dať gól pred plnou halou,“ opísal Mudrák.

„Nečakal som takýto zápas. Nóri na rannom rozkorčuľovaní vyzerali dobre. Som prekvapený, že nám to “ľahko“ napadalo do brány. Pre Nórov je to krutý výsledok, ale pre nás dobrý. Do zápasu sme šli pripravení a sústredení. Nóri síce jazdili dobre, ale nám to tam napadalo.

Neskôr sme začali trochu vymýšľať, nahrávali sme si do prázdnej brány. Prešli sme na mentalitu – ja nahrám tebe a ty nahráš mne. Musíme sa sústrediť a neupúšťať z našej hry,“ priznal Lantoši.

„Vôbec to nebolo ľahké tak, ako to vyzeralo. Nóri boli rýchli, napádali a dohrávali súboje. Bolo to náročné. Som rád, že nám skoro všetko vyšlo. Každá strela si našla miesto v bráne. Ak by sme takto pokračovali, bol by som veľmi rád,“ dodal Mudrák.