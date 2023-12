Slováci chcú v Bratislave predviesť atraktívny hokej. Frühauf: Chlapci sú dobre naladení

Súčasťou tímu je aj dvojica nováčikov - premiérovú pozvánku do reprezentačného A-tímu dostali obrancovia Patrik Bačik z Banskej Bystrice a Marko Stacha z Nitry.

"Máme dosť adeptov, keď to poviem zjednodušene, tak nevyšlo na každého. Máme kvalitu aj v defenzívnych radoch a môžeme vytiahnuť mladého obrancu Stachu, ktorý sa môže ukázať a nabrať skúsenosti. Samo Hlavaj je overený, je dobre naladený.

Na tradičnom turnaji, ktorý sa odohrá na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, sa Slováci do diania zapoja v stredu 13. decembra (18.00 h) proti Nórsku.

"Sú to naši lídri, preto sme vždy radi, keď sú tu. Ako na ľade, tak aj mimo neho vždy vedia stmeliť partiu. Je skvelé, že vždy chcú reprezentovať. Aj na Nemecký pohár, keď sme ich chceli nechať oddychovať a vidieť nových hráčov, tak aj vtedy boli ochotní prísť," povedal Frühauf.

"Bolo to celé veľmi rýchle, včera po zápase som dostal telefonát. Veľmi ma to potešilo. Som rád, že tu môžem byť, nazbierať skúsenosti a zlepšovať sa. Verím, že dostanem šancu aj v zápase," poznamenal Stacha.

Nováčikovia v nominácii budú môcť čerpať skúsenosti od najskúsenejšieho obrancu vo výbere Martina Marinčina, ktorý si oblečie najcennejší dres presne po roku.

Tridsaťjedenročný bek majstrovského Třinca hral naposledy práve na Kaufland Cupe v Bratislave.

Marinčinove ciele sú podľa očakávaní tie najvyššie: "Hráme doma a chceme to opäť vyhrať. Minulý rok to bol veľmi dobrý turnaj, prišlo veľa divákov a pomohli nám. Musíme urobiť dobú partiu a preniesť to na ľad."