Ramsay sa teší na ďalší turnaj: Chceme hrať ako vždy rýchlo a tvrdo

"Ja sa na to teším, ale ja sa teším vždy, keď máme pred sebou nejaký turnaj, alebo zápas. To, že budeme hrať doma, dáva mne a chalanom niečo navyše.

"Sú to dobré tímy, no našou úlohou nie je myslieť, proti komu hráme. Chceme sa posunúť a nech je výsledok akýkoľvek, pokúsime sa hrať náš štýl hokeja.

S ich prístupom je Ramsay spokojný: "Ak máte takýchto dvoch skvelých hráčov a zároveň skvelých ľudí, dáva nám to určitú sebadôveru. Mladší hráči sa od nich môžu veľa naučiť a verím, že to tak aj bude."

My sme jeden tím a tí, ktorí tu sú, s nimi budeme pracovať, to je naša zodpovednosť. A ich zodpovednosť je dokázať, že sem patria."

Lantoši a Lamper si chcú napraviť chuť

Po prvý raz od májových MS je v kádri aj útočník Róbert Lantoši, ktorý v Mladej Boleslavi patrí medzi lídrov, ale jeho tímu sa príliš nedarí.

V tabuľke je posledný so šesťbodovou stratou na trináste Kladno. Aj preto by si 28-ročný krídelník rád napravil chuť počas nasledujúcich dní: "Ja som rád, že tu môžem byť, teším sa na domáci turnaj. Chceme potešiť fanúšikov a chceme hrať pekný hokej. Verím, že tímu pomôžem."

V podobnej nálade prišiel na zraz aj Patrik Lamper. Útočník Košíc je momentálne najproduktívnejší Slovák v tíme, no "oceliari" prehrali päť zápasov po sebe.

"Vždy sa teším do reprezentácie, je to výzva. Prišiel som s čistou hlavou, ostatné som nechal v Košiciach.

Pozvánka ma potešila, hrám každý zápas na sto percent. To, že mi to padá, je super. Na domácom turnaji by sme chceli uspieť, to znamená, odniesť si víťaznú trofej."