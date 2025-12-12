Šatan: Verím, že ruské kluby nevezmú slovenským hráčom šancu hrať na olympiáde

Bol to posledný zápas pred veľkým turnajom. Generálka na vrchol roka.
Slovenská hokejová reprezentácia sa najbližšie predstaví až na Zimných olympijských hrách v Miláne, kde bude v úvodnom zápase na turnaji čeliť Fínsku.
V Taliansku budú o medaily súperiť najlepší hokejisti planéty - vrátane hráčov NHL a bez Rusov, ktorí absentujú na medzinárodnej scéne už tri roky pre dobyvačnú vojnu svojich politických lídrov proti Ukrajine.
Slováci v príprave na športový sviatok odohrali päť zápasov. Na Nemeckom pohári vyhrali nad Rakúskom (6:2), zdolali Lotyšsko (5:2) a prehrali s Nemeckom (0:3).
Na Vianočnom Kaufland Cupe v Banskej Bystrici zo zostavy, s ktorou tréner Vladimír Országh počítal, vypadlo pre zranenia viacero hráčov. Realizačný tím musel improvizovať.
Napriek tomu si hokejisti pripísali dve výhry - v stredu 7:4 nad Nórskom, v piatok 3:2 po predĺžení nad Lotyšskom.
Domáci turnaj a celú prípravu zhodnotil generálny manžér reprezentácie MIROSLAV ŠATAN, ktorý odpovedal na otázky prítomných novinárov.
Po dramatickom zápase slovenskí hokejisti nakoniec zvíťazili nad Lotyšskom 3:2 po predĺžení. Ako hodnotíte generálku na olympijské hry?
Zvíťazili sme, takže aj keď to bolo po dráme, myslím si, že fanúšikovia si to užili. Bol to zápas s dobrým koncom.
Som rád, že sme ho zakončili víťazne najmä preto, že bol Craig poslednýkrát na lavičke.
Našli sme cestu k víťazstvu a touto výhrou sme sa vlastne rozlúčili s prípravou na olympiádu. Verím, že v tomto nastavení pôjdeme aj smerom k nej.
Počas turnaja ste museli zasiahnuť do zostavy viac, než býva obvyklé. Ako náročné bolo reagovať na toľko zmien?
Hodnotili sme to aj s Craigom, že za tých osem rokov sme nikdy nemali takúto situáciu. Maximum bolo sedem zmien, a to sme teraz prekročili. Bolo to náročné, ale nakoniec sme to zvládli a teší nás aj výsledok.
Zároveň sa ukázalo, že tím dokáže reagovať na komplikácie. Môže to byť dôležité aj s výhľadom na olympiádu?
Áno, samozrejme. Môže sa to skomplikovať rôznymi zraneniami a nejakú zostavu musíme zverejniť možno aj viac ako mesiac pred olympiádou.
Aj keď ju oznámime, asi to nebude úplne finálna zostava. Zmeny môžu nastať aj tesne pred samotnými hrami.
Kto z hráčov vás na domácom turnaji zaujal najviac?
Väčšinou rozprávam o mladých hráčoch, ale teraz mi ako prvý napadol Marek Ďaloga. Zdá sa, že vek mu z rýchlosti vôbec neubral, práve naopak. Stále sa dokáže dostať do šancí a vytvárať chaos v súperovej obrane.
Keď vidím, ako korčuľuje, robím si srandu, že iba on a Mike Modano mali taký dres, ktorý za nimi tak špecificky vial. Iba tí dvaja boli takí.
Samozrejme, solídny výkon podal aj brankár Eugen Rabčan. Oba zápasy odohrala výborne aj formácia s Okuliarom a Sukeľom. Dalo sa na nich spoľahnúť a dali rozhodujúce góly.
Craig Ramsay sa dnes symbolicky rozlúčil so slovenskou lavičkou. Vnímate to aj vy ako peknú bodku?
Určite áno. Strávil tu dlhý čas a tí, čo sledujú hokej podrobnejšie, vedia porovnať éru predtým a to, akú stopu tu zanechal.
Zmenil celú filozofiu našej hry. Nehovorím teraz o štatistikách, koľko zápasov odkoučoval či koľko víťazstiev dosiahol, aj keď bronz je samozrejme veľká vec, ale najmä dával príležitosti mladým hráčom.
Ten odkaz sa snažíme posúvať ďalej – aby tréneri mali odvahu skúšať mladých, hrať ofenzívne a bez strachu.
Videli sme to u Martina Fehérváryho, neskôr u Juraja Slafkovského, Šimona Nemca, Samuela Honzeka, Adama Sýkoru a ďalších.
Dnes sú to etablovaní hráči v NHL, niektorí tesne pred ňou. Verím, že je to kostra budúcej reprezentácie.
Tréner Országh naznačil, že má záujem aj o hráčov z KHL a chcel ich privieť aj na Vianočný Kaufland Cup, no ruské kluby ich účasť zamietli. Bude pre vás vybavenie hráčov z Ruska najťažšia úloha?
Myslím si, že niektorí hráči majú v zmluvách klauzuly o uvoľnení na olympiádu, dali si to tam prezieravo. Niektorí to možno nemajú a budeme musieť použiť diplomaciu.
Verím, že hráčov, o ktorých tréneri požiadajú, budeme schopní po dohode s klubmi uvoľniť. Momentálne však neviem povedať, či pôjde o dvoch, štyroch alebo viac hráčov, keďže zostavu ešte nemáme.
Bude to predmet ďalšej práce, ale verím, že nájdeme zhodu. Predsa len, je to olympiáda s hráčmi NHL, je len raz za štyri roky. Verím, že ich zamestnávatelia im túto príležitosť nezoberú.
Zajtra odlieta reprezentácia do 20 rokov záverečnú fázu prípravy pred juniorským svetovým šampionátom. Ako vnímate toto mužstvo a čo od neho očakávate?
Všetci vieme, že máme veľmi mladé mužstvo, čo môže byť dobré do budúcna, ale môže to byť aj zdrojom obáv, ako to zvládnu.
Verím, že tréneri to majú nasledované, že vybrali správnych hráčov a že sú tam zápasy, ktoré by mali vyhrať. Po minulých úspešných turnajoch do 20 aj do 18 rokov verím, že budú pokračovať v dobrom dojme.
Tréner Frühauf chválil extraligové kluby, že dávajú priestor mladým hráčom. Ako to hodnotíte?
Samozrejme, rád by som videl čo najviac mladých hráčov v extralige. Tešíme sa a chválime kluby, ktoré im tú šancu dávajú.
Je to pre nich veľmi cenná skúsenosť, sú potom sebavedomejší a použiteľní aj pre reprezentačnú dvadsiatku.
Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Slovensko
2
1
1
0
0
10:6
5
2.
Lotyšsko
2
1
0
1
0
6:3
4
3.
Nórsko
2
0
0
0
2
4:11
0