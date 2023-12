Hlavaj chytal skvelo a chcel dať aj gól. Ramsay chválil mužstvo za odolnosť

BRATISLAVA. Dva zápasy, dve výhry a skóre 12:0. Takto obstáli Slováci na Vianočnom Kaufland Cupe, ktorý jednoznačne ovládli a obhájili vlaňajšie prvenstvo. Nad Nórmi zvíťazili v prvom dueli 9:0 a v kľúčovom zápase v piatok večer zdolali Lotyšsko 3:0. „Je krásne vyhrať. Sme hrdí, že sa nám to podarilo,“ komentoval výkon svojich zverencov Craig Ramsay.

Spokojnosť neskrýval ani generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan: „Minulý rok boli tie zápasy tiež výsledkovo jednoznačné a nečakal som, že sa v tomto smere vieme ešte zlepšiť. Tento rok sa to zopakovalo. Čo sa týka výsledkov, tréneri sú spokojní.

Viacero hráčov podalo výborné výkony a myslím si, že si aj vypýtali miestenku na ďalšie akcie,“ dodal Šatan. Náročnejší zápas ako proti Nórom Práve posledný zápas bol kľúčový. Lotyši taktiež zvíťazili nad Nórskom komfortne 5:0. Duel proti Slovákom mal rozhodnúť o víťazovi turnaja. Tešil sa naň aj kapitán súpera Kaspars Daugavinš, ktorý povedal, že Lotyši milujú zápasy proti Slovákom. „Bude to tesný a agresívny zápas. Hrať proti Slovensku je vždy náročné. Na ľade tvrdo pracujú a my k tomu pristúpime rovnako. Fanúšikovia sa majú na čo tešiť,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.

A tak to aj bolo. Stretnutie bolo vyrovnané, aj Lotyši si vypracovali viacero dobrých príležitostí. „Bol to určite náročnejší zápas ako v stredu, hrali nepríjemný hokej. Dohrávali súboje a napádali nás vysoko, trošku nám to robilo problémy, ale myslím si, že sme to zvládli,“ hovoril po zápase útočník Viliam Čacho.

VIDEO: Craig Ramsay hodnotí zápas Slovensko - Lotyšsko

Tréner Ramsay označil duel za náročný: „Keď sme si vytvorili náskok, začali na nás naozaj tlačiť. Mali päť hráčov zapojených takmer v každom protiútoku. Ich obrancovia boli toľko pred našou bránou ako aj pred tou ich. Myslím si, že hrali naozaj tvrdo a naši chlapci sa s tým veľmi dobre popasovali.“ Čacho sa tešil z možnosti hrať ofenzívne Do duelu vlietli slovenskí reprezentanti rýchlo. Už v prvej minúte si Cingel s Cehlárikom vypracovali solídnu šancu. Prvý gól však prišiel až po nevyužitej presilovke. Presadil sa Viliam Čacho, ktorý sa dostal do samostatného úniku, trpezlivo si položil brankára a zakončil. Rodák z Trenčína pôsobí v českom Třinci, kde má inú rolu ako v reprezentácii. „Tu sa hrá úplne iný systém, ja som si sem prišiel zahrať trošku útočnejší hokej a myslím si, že to vyšlo.“

Naši boli v prvej hernej časti lepší, ale aj Lotyši pohrozili, keď pri vylúčení Gajdoša trafili žŕdku. Šance si však tvorili aj Slováci hnaní publikom, na zápas prišlo 8567 divákov. V 17. minúte zapojil Kašlík svoju rýchlosť a z obrannej modrej čiary sa dostal až do zakončenia pred brankárom. Veľkú šancu priamo pred brankárom Vitolsom mal aj Lamper, ale ani on sa nepresadil. Druhý gól prišiel 45 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Hrivík strelou z prvej zúročil Lantošiho prihrávku a brankárovi nedal šancu.

Marek Hrivík v zápase proti Lotyšsku. (Autor: TASR)

V druhej tretine gól nepadol. V presilovke strieľal Lunter z prvej po prihrávke Muchu, Hrivík zase využil striedanie súpera na rýchly prienik a strelu, ale aj tu hostí podržal Vitols v bráne. Výborne hrajúce Cehlárik produkoval šance pre svojich spoluhráčov, asi najväčšia prišla v hre 4 na 4, keď spoza brány pred ňou našiel osamoteného Gajdoša.

Spoľahlivý Hlavaj Hneď na začiatku poslednej časti hry mali Slováci veľkú šancu zvýšiť náskok vďaka presilovke 5 na 3. Tá ale ostala nevyužitá a výsledkom bol zvýšený tlak Lotyšov a ich herná prevaha. Domácich výborne chytajúci Samuel Hlavaj, ktorý zastavil lotyšské prečíslenie, keď po prihrávke Kasparsa Daugavinša strieľal Rihards Bukarts. „Bola to taká záchranná brzda, prekvapil ma trochu. Spravil to dobre, už som sa len hodil a našťastie ma to trafilo do ruky,“ opisoval situáciu brankár. VIDEO: Samuel Hlavaj hodnotí zápas Slovensko - Lotyšsko

Skvelý zákrok vyvolal okamžitú reakciu arény, ktorá začala skandovať jeho meno. Po zápase ho vyhlásili za nášho najlepšieho hráča. „Samo podal vynikajúci výkon a najmä vďaka sa to skončilo 3:0. Keby tam nebol, asi by sme sa trápili trochu viac,“ povedal Čacho, ktorý o Hlavajovej forme vedel z českej extraligy: „Posledný zápas sme hrali s Třincom v Plzni. Po druhej tretine išiel do bránky a ešte sme prehrali. Samo už nedostal gól.“

Brankára chválil aj tréner Ramsay: „Je veľký, zakryje veľa priestoru. Je tiež rýchly a tímu dodáva veľa sebavedomia. Bol skvelý. Dlho nemal čo robiť a potom Lotyši zabrali a on predviedol výborné zákroky.“ V zápase si ich pripísal 25. Bola to jeho prvá nula v sezóne, čo potešilo aj jeho samotného. Tento turnaj má rád, čisté konto si na ňom pripísal aj minulý rok. „Je to mladý brankár, stále sa zlepšuje a verím, že sa bude zlepšovať ďalej. Je na ňom, kam to až dotiahne. Tieto výkony nás ale tešia a sú veľkým prísľubom do budúcnosti,“ povedal o ňom Miroslav Šatan. Hlavaj si v zápase veril a nebál sa ísť aj do rozohrávky s pukom. Na konci o tom aj vtipkoval: „Ja som už čakal iba kedy odvolajú brankára, aby som dal aj gól.“

Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu Slovensko – Lotyšsko. (Autor: TASR)

Ramsay je na zverencov hrdý Slovákom sa v zápase poradilo skórovať ešte raz, keď sa v 58. minúte pri avizovanom vylúčení súpera chopil puku Kašlík, prenikol do útočného pásma a našiel Hrivíka, ktorý strelil svoj druhý gól v zápase. „Mal som okolo seba dobrých spoluhráčov, vytvárali mi šance, vedeli mi hodiť tie puky,“ povedal kapitán tímu. „Bolo na mne to premeniť, som rád, že to tam padlo.“

Súper mal kvalitu, ale rýchlosť a dobrá hra vyznačovala aj slovenský tím. "Neboli nejakí márni, bol to dobrý tím. My sme hrali dobre, oni hrali dobre. Snažili sa, ale my sme si to ubránili," hodnotil Samuel Hlavaj. Za víťazstvo si reprezentanti v šatni vyslúžili pochvalu od Craiga Ramsayho. „Vravel, že je hrdý na výkony, ktoré sme podali a je šťastný z toho, čo sme predviedli. Bolo to krátke, ale pochválil nás,“ povedal Viliam Čacho. Reprezentačný zápas na domácej pôde si užili aj hráči, ktorých prišli povzbudiť aj rodinní príbuzní. „Užil som si veľmi aj to, že to bolo tu v Bratislave, aj to, že prišlo veľa ľudí. Ja som tu mal zopár svojich ľudí,“ konštatoval brankár Hlavaj.