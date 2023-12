Kapitán Lotyšov: Milujeme hrať proti Slovákom. Sme malá krajina, medaily sa dotkol každý

BRATISLAVA. Kaspars Daugavinš je kapitán lotyšskej hokejovej reprezentácie a takisto extraligových Michaloviec. Momentálne je v Bratislave na vianočnom Kaufland Cupe, kde nastúpi v piatok proti slovenskému tímu. V rozhovore pre Sportnet prezradil, ako sa mu hrá na Slovensku, aj ako si spomína na bronzové majstrovstvá sveta v hokeji 2023. "Počas celého leta nás ľudia prosili, aby sme im ukázali medaily. Sme veľmi malá krajina, máme 1,8 milióna obyvateľov, medaily sa dotkol takmer každý."

V rozhovore sa dozviete: aké je pre neho hrať proti Slovákom?

čo si pred turnajom povedal so spoluhráčmi v Michalovciach?

ako Lotyšsko reagovalo na výhru bronzu na MS v hokeji 2023?

ako sa mu páči v Michalovciach?

ako sa tam stal kapitánom?

čo mu na Slovensku chýba? 

Ako hodnotíte zápas proti Nórsku?

Začiatok bol intenzívny na oboch stranách. Ale my sme hrali dobre s pukom, v útočnom pásme sme si vytvárali gólové šance. V druhej tretine sme dali prvý gól a po ňom tam bolo nejakých päť až sedem minút, keď mali Nóri hru pod kontrolu, ale potom sme im toho veľa nedovolili. Vyhrať 5:0 je skvelé. Veľký zápas ale bude proti Slovensku. Aký je to pocit hrať na tomto štadióne v drese reprezentácie a nie v drese Michaloviec? Je tu skvelá aréna. Neviem sa dočkať zápasu proti Slovensku. Príde veľa fanúšikov. V Bratislave je vždy skvelá atmosféra bez ohľadu na to, aký zápas hráte. Či v KHL, s reprezentáciou, v slovenskej extralige, vždy sa tu hrá dobre. Táto aréna je naozaj na profesionálnej úrovni. Zápas proti Slovensku rozhodne o víťazovi turnaja. Myslím, že sme so Slovákmi prehrali nejakých štyri, päť zápasov za sebou, ale na majstrovstvách sveta sme im zase uchmatli miesto v štvrťfinále. Bude to tesný a agresívny zápas. Hrať proti Slovensku je vždy náročné. Na ľade tvrdo pracujú a my k tomu pristúpime rovnako. Fanúšikovia sa majú na čo tešiť.

Slovensko a Lotyšsko majú podobnú hokejovú históriu. Ako prežívate vzájomné zápasy? Milujeme hrať proti Slovákom, vždy mi to pripomína vojnu na ľade. Pre hokejistu sú to tie najzábavnejšie zápasy. Je to ako v play-off a špeciálne, keď bude dobrá atmosféra. Bude to náročné pre nás, pretože ich bude hnať domáce publikum, ale posnažíme sa s tým pracovať. Hovorili ste pred turnajom so spoluhráčmi z Michaloviec, Stanislavom Škorvánkom a Martinom Bodákom, ktorí tu reprezentujú Slovensko? Keď sme odchádzali z Michaloviec, popriali sme si veľa šťastia. Nebolo veľmi o čom hovoriť, každý je šťastný, že môže reprezentovať. Máme štyroch hráčov z jedného tímu extraligy, ktorí budú v tomto zápase hrať, to je veľmi dobré pre Michalovce.

Stanislav Škorvánek počas prípravy na Kaufland Cup. (Autor: TASR)

Naposledy, keď ste hrali na tom štadióne, nastúpili ste na váš prvý zápas za Michalovce. V prvom kole extraligy ste vyhrali nad Slovanom 8:2. Spomínate si na to? Určite, bol to môj prvý zápas v extralige. Na ľade som bol možno druhýkrát po letnom zranení. Sústredil som sa, pretože predtým som nemohol veľmi korčuľovať. Bolo to pre nás veľké víťazstvo. Začať sezónu takto v zápase vonku a v tejto aréne je vždy dobré.

Vianočný Kaufland Cup 2023 Piatok 15. decembra: Slovensko - Lotyšsko 18.00 h /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/