Országh: Hráčov si vyberám ja. So Studeničom počítam, sledujem aj hokejistov v KHL

Keď v roku 2017 prebral slovenskú hokejovú reprezentáciu Craig Ramsay, jedným z jeho asistentov bol Vladimír Országh. Mužstvo spolu pripravovali na Zimné olympijské hry v Pchjongčchangu.
O osem rokov neskôr je všetko naopak. Reprezentáciu v olympijskej sezóne 2025/26 povedie ako hlavný tréner Országh a jedným z jeho asistentov je aj 74-ročný Kanaďan.
„Craig odviedol pri reprezentácii výbornú robotu, hráčov pozná, takže veľmi rád využijem jeho služby," hovorí v rozhovore pre Sportnet tréner Országh.
Ako ste prijali správu o návrate Craiga Ramsayho?
Počítali sme s tým, že ak mu to zdravie dovolí, tak sa k nám pripojí. Teraz je zdravotne v poriadku a my sme radi.
Pri oznámení o jeho návrate generálny manažér povedal, že Ramsay bude ochotný urobiť pre vás čokoľvek. V čom bude spočívať jeho úloha?
Bude konzultant. Spolu budeme riešiť veľa vecí, on mi bude hovoriť jeho pohľad. Ja mám veľa vecí, až na pár výnimiek, identických ako on. Jeden druhého budeme dopĺňať.
V rozhovore sa dozviete:
- Ako hodnotí letný teambuilding vo Vysokých Tatrách;
- Prečo v nominácii na Nemecký pohár chýba Marián Studenič;
- Koľko hráčov bude bojovať o miesto na ZOH;
- Či plánuje reprezentácia žiadať ruské kluby o uvoľnenie Slovákov na olympiádu;
- Kedy plánuje trip do zámoria.
Viackrát ste spomenuli, že chcete nadviazať na jeho úspešné pôsobenie. Čo zostane rovnaké v štýle hry, aký fanúšikovia poznali pod Ramsaym?
Chceme hrať aktívne, agresívne a s dobrým korčuľovaním. Súperom nechceme dávať veľa priestoru. Jediná zmena bude hra v strednom pásme a nejaké detaily v obrane.
Môžem však povedať, že to budú skôr kozmetické úpravy. Z veľkej časti štýl hry ostane rovnaký ako pod trénerom Ramsayom.
Po jeho boku ste pôsobili ako asistent dve sezóny. Čo ste sa od neho naučili – nielen ako trénera, ale aj ako človeka?
Craig je pokojný človek, počas zápasu nedáva najavo príliš veľa emócií, to chcem dosiahnuť aj ja.
Okrem toho chcem od neho nabrať obrovské skúsenosti, ktoré má a rôzne pohľady na herné situácie. Sám odohral a odkoučoval množstvo stretnutí v NHL.
Ramsay bol známy tým, že si vyberal veľmi podobné typy hráčov, ktoré mu pasovali do koncepcie a nebál sa dať šancu aj mladým hokejistom či neznámym tváram. Akých hráčov budete preferovať vy?
Každý tréner má svoje „kone", ktorým verí. Potom sú to mladí chlapci, či už zo slovenskej extraligy alebo z Česka, ktorí dostávali za Craiga šancu. Ja by som v tom rád pokračoval.
Tým, že sú vo februári olympijské hry, situácia bude odlišná. Pred ZOH sú len dve reprezentačné akcie a my máme päť zápasov na to, aby sme sa trafili do zostavy.
Mladých hráčov tým pádom bude v nominácii možno trochu menej, hlavne v prvej časti sezóny. To však neznamená, že s nimi nerátame do budúcnosti a na ďalšie akcie.
Novým asistentom trénera sa stal bývalý obranca Ivan Majeský, s ktorým sa dobre poznáte. Vlani ste spolu viedli Banskú Bystricu. Sám ste si vyžiadali jeho prítomnosť?
Na pozíciách asistentov sú tréneri, ktorí majú klubové povinnosti - Ján Pardavý v Zlíne a Róbert Petrovický v Olomouci. Peter Frühauf zase vedie slovenskú dvadsiatku. Preto sme na prvú akciu siahlu po Ivanovi Majeskom.
Veľmi dobre ho poznám a verím, že nám pomôže. Je to trochu z núdze cnosť, ale som rád, že ponuku prijal a nadviažeme na spoluprácu z Banskej Bystrice.
Ako sme spomenuli, reprezentační asistenci majú klubové povinnosti, no aj Ivan Majeský je asistentom trénera v Kladne. Nezvažovali ste osloviť iné mená, ktoré nie sú zaťažené prácou na klubovej úrovni?
Počas reprezentačnej prestávky je rozdiel, keď ste hlavný tréner a keď ste asistent. Tréner to má oveľa náročnejšie, väčšiu zodpovednosť. Uvoľnenie z klubov býva preto zložitejšie. S Ivanom sa veľmi dobre poznáme, takže to bolo trochu jednoduchšie.
Keď Česko získalo v roku 2024 titul majstrov sveta, na lavičke, ale aj na tribúne, stálo okrem hlavného trénera Radima Rulíka asi päť asistentov. Plánujete rozšíriť trénerský štáb?
Určite plánujeme mať široký trénerský štáb. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
Ste známy tým, že do trénerskej práce vkladáte obrovský zápal. Aké rozdiely vnímate medzi pôsobením v klube a v reprezentácii?
Je to veľký rozdiel. Nie je to každodenná práca, ale obnáša to veľa cestovania, sledovania zápasov či telefonovanie s hráčmi a manažérmi. Povedal by som, že je to trochu iná práca. Je to viac manažment a komunikácia.
Teším sa na prvú reprezentačnú akciu, konečne sa dostaneme do diania a budeme spoločne s hráčmi trénovať.
Vstupujete do prvej sezóny v pozícii hlavného trénera reprezentácie. Vytýčili ste si nejaké osobné či tímové ciele?
Chceme byť úspešní. Do každého zápasu chceme nastupovať s tým, že ho ideme vyhrať. Preto hokej robíme.
Už Nemecký pohár bude mať solídnu kvalitu. Nemci majú turnaj ako prípravu na olympiádu, takisto Lotyši a Rakúšania hrajú v poslednom čase veľmi dobre. Očakávam veľmi náročný turnaj.
Počas leta ste s reprezentáciou absolvovali prvú neformálnu akciu - teambuilding vo Vysokých Tatrách. Čo priniesol a naplnil podľa vás svoj účel?
Určite áno. Myslím si, že chalani sa dali znova dokopy. Ja som bol súčasťou takýchto akcií už počas mojej hráčskej kariéry a vždy nám to dobre padlo, keď sme sa po dlhej sezóny stretli. Mohli sme spolu posedieť, porozprávať sa a mať spolu nejakú zábavu.
Je olympijská sezóna, potrebujeme nastaviť hráčov na to, aby sa do reprezentácie radi vracali a dúfame, že takéto akcie budú pokračovať.
V top ligách nemáme až tak veľa hokejistov, preto je každý z nich pre nás dôležitý. Na druhú stranu v reprezentácii vidíme stále veľa nových tvárí z domácej extraligy. Chceme, aby reprezentácia bola súdržná.
Váš najbližší krok bude veľmi náročný - pripraviť mužstvo na ZOH 2026. Do začiatku olympiády zostávajú približne štyri mesiace. Tvorí sa vám už v hlave základ zostavy Slovenska?
Samozrejme, nejaký nástrel už máme. Naša predstava sa však mení. Aj na Nemecký pohár sme mali plány, ale prišli zranenia a požiadavky z klubov, ktoré musíme rešpektovať.
Nikdy nevieme, ako budú hráči na tom zdravotne, aj výkonnostne. Múdrejší budeme, až keď sa bude blížiť čas olympiády.
Pred majstrovstvami sveta 2025 ste ešte nemohli výraznejšie zasahovať do nominácie. Do akej miery ste sa teraz podieľali na prvej zostave pre Nemecký pohár?
Nomináciu na Nemecký pohár som mal v rukách ja a konzultovali sme ju s Miroslavom Šatanom a Petrom Frühaufom. Dá sa však povedať, že som mal voľnú ruku a hráčov som si vyberal ja.
Do Landshutu pocestuje mimoriadne kvalitný a skúsený tím. Ste spokojný s jeho skladbou alebo vám v nominácii niekto chýba?
Ako som avizoval už skôr, chceli sme mať čo najsilnejšie mužstvo už od začiatku sezóny. Máme päť zápasov na to, aby sme sa dali pred olympiádou dokopy. Niektorí z hráčov, ktorých sme chceli, sú zranení alebo preťažení.
Česká extraliga má obrovský počet zápasov. Navyše, kluby ako Hradec Králové či Kometa Brno hrajú Ligu majstrov. Viacerých sme preto nechali oddýchnuť.
Do Nemecka sme zobrali maximálny možný počet, niektorí hráči určite neodohrajú všetky tri stretnutia.
Ligy stále bežia a je dosť pravdepodobné, že v nominácii nakoniec ešte budú nejaké zmeny. Máme dosť náhradníkov a uvidíme až tesne pred Nemeckým pohárom, ako bude káder nakoniec vyzerať.
Slovensko na Nemeckom pohári 2025:
- Rakúsko - Slovensko: 6. november, 12:15
- Slovensko - Lotyšsko: 8. november, 11:00
- Nemecko - Slovensko: 9. november, 14:45
Na začiatku sezóny vás bolo vidieť na rôznych štadiónoch na Slovensku, ale aj v Česku. Kde všade ste boli sledovať potenciálnych reprezentantov?
Z dôvodu, že zahraničným klubom musíme dať vedieť aspoň tri týždne dopredu o nominácii daných hráčov, chodil som na zápasy najmä v Česku. Hovoril som s hráčmi a manažérmi.
Bol som v Brne, v Třinci, videl som chalanov z Vítkovíc, Litvínova aj Pardubíc. Vždy som sa snažil ísť na zápas, kde boli na oboch stranách Slováci.
S tými, ktorých som nevidel, som bol v kontakte. Neskôr som s Petrom Frühaufom navštevoval aj zápasy slovenskej extraligy. Snažím sa vidieť každé mužstvo, komunikovať aj s trénermi, ako sa hráčom darí.
Okrem toho sledujem reprezentantov aj pomocou InStatu (analytická plat-forma na detailné vyhodnocovanie výkonov hráčov, pozn. red.), najmä tých vo Švédsku a Fínsku.
Je to trochu iná robota, ale naozaj sa snažím sledovať, akú má kto výkonnosť.
Akú spätnú väzbu na osobné stretnutia máte od hráčov?
Myslím si, že spätná väzba je pozitívna. V minulosti veľmi dobrú prácu odvádzal Peter Frühauf, ktorý aktívne komunikoval s hráčmi predovšetkým v Česku.
Komunikovať s hráčmi, ale aj s trénermi a manažérmi klubov, je časť mojej práce. Chcem aby sme všetci boli na jednej vlne a aby sme si vychádzali v ústrety. Myslím si, že takéto veci by mali byť samozrejmosťou.
Azda najlepším Slovákom v Európe je momentálne Tomáš Tatar, ktorý po rokoch v zámorí pôsobí vo švajčiarskom Zugu. V tamojšej súťaži aj Lige majstrov má viac ako bod na zápas. Sledujete jeho výkony? Čo hovoríte na jeho formu?
Tomáš dokazuje, že je skvelý hráč. Po rokoch v NHL prišiel do kvalitnej súťaže a ukazuje, že ešte má čo ponúknuť.
Bol som s ním v kontakte, bavili sme sa o jeho účasti na Nemeckom pohári aj Kaufland Cupe. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, pretože v decembri má rodinné povinnosti.
V klube pravidelne nastupuje na pozícii stredného útočníka, kde má reprezentácia dlhodobo problém. Mohol by Tatar hrať centra aj v najcennejšom drese?
Áno, na tejto pozícii máme trochu problémy, aj s kreativitou. Tomáš hrá centra možno prvýkrát od juniorských čias, ale som rád, že sa mu darí. Dúfam, že zostane zdravý.
Cez leto, po nástupe do funkcie, ste avizovali, že šancu dostane každý. Hovorili ste už s útočníkmi Adamom Ružičkom a Mariánom Studeničom, ktorí sa v nedávnej minulosti - každý z iných dôvodov - v nominácii neobjavili?
Zatiaľ nie, ale môžem povedať, že v tejto sezóne a do budúcna s nimi určite počítame.
V nominácii na Nemecký pohár sú dvaja hráči zo Švédska - Peter Cehlárik a Oliver Okuliar. Prečo sa v nej nenachádza aj Studenič, ktorý pôsobí tiež na severe Európy?
Zatiaľ nebol v našom pláne.
Sledujete výkony hráčov z KHL?
Sledujem aj ich. Je to ďalšia možnosť, ktorú budeme môcť využiť smerom k olympiáde. Aktuálne viem, že Adam Liška je zranený, mal operáciu slepého čreva a nehráva. Inak ostatných hráčov sledujem.
Rátate s nimi na ZOH napriek tomu, že KHL nebude mať počas zimnej olympiády prestávku? Budete z tohto dôvodu žiadať o ich uvoľnenie na olympiádu?
Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Máme otvorené zadné dvierka, ak by to náhodou nevyšlo. Ako som však už povedal, múdrejší budeme, až keď sa bude blížiť čas olympiády.
Výborný vstup do sezóny majú v NHL Martin Fehérváry či Juraj Slafkovský. Stíhate sledovať nočné zápasy?
Zápasy nepozerám, ale sledujem zostihy jednotlivých stretnutí. Som rád, že sa im darí. Juraj v posledných zápasoch dokonca gólovo pookrial.
Teší ma aj to, že Martin Fehérváry sa dal zdravotne dokopy. Keď som s ním naposledy hovoril na galavečere Hokejista roka, ešte to nebolo ideálne. Teraz je podstatné že hrá a je dôležitou súčasťou Washingtonu.
Škoda, že zatiaľ je zranený Martin Pospíšil, ale určite to budem sledovať. Na druhej strane dostal šancu Samo Honzek, aj keď Calgary sa príliš nedarí. Uvidíme, ako to pôjde ďalej.
Na majstrovstvách sveta vo Švédsku tvorili jadro tímu najmä hráči z AHL – bolo ich až osem. Do akej miery sa na nich sústreďujete aj teraz?
Sledujem aj ich, ale je len začiatok sezóny, ešte sa len rozbiehajú. Hoci nebudú na žiadnom zraze v príprave, s blížiacou sa olympiádou s nimi budem určite v kontakte.
Viacerí z nich, napríklad Adam Sýkora, otvorene hovoria, že sa chcú dostať na ZOH. Kto všetko bude mať možnosť zabojovať o účasť na olympiáde? Aká široká je súpiska Slovenska na začiatku sezóny?
Reálne tam vidím asi 35 hráčov, ktorí budú mať šancu zabojovať o olympiádu. Nie každý sa tam dostane, ale pre náš je každý dôležitý.
Na ZOH budú chcieť ísť všetci, no potom prídu majstrovstvá sveta a my budeme radi, ak budeme mať dostatok kvalitných hráčov aj tam.
Zostava na olympiádu nebude nafukovacia, ale my sa pokúsime zobrať to najlepšie, čo bude k dispozícii.
Generálny manažér Miroslav Šatan po MS 2025 povedal, že za hráčmi do zámoria sa neoplatí chodiť a že nemá „excelovskú tabuľku“. Plánujete vy podniknúť taký výjazd?
Do zámoria sa chystám na prelome rokov na MS v hokeji do 20 rokov do Minnesoty. Potom tam zostávam týždeň a mám v pláne zápasy, kde uvidím slovenských hokejistov.
Chcel by som vidieť Washington, stretnutie medzi Montrealom a Calgary a tiež Tampu Bay proti Philadelphii. Bude tam široký záber našich hráčov. Do úvahy pripadá aj AHL.
Dnes je však veľkou výhodou aj to, že si sadnem za počítač a hráčov, ktorých potrebujem vidieť, si okamžite pozriem. Všetky ich striedania v zápase.