Fín Sasu Hovi: Ak vyhrajú Slováci, nevadí. Zdolať musíme len Švédov

Na Slovensku azda nepôsobil populárnejší hokejový legionár ako SASU HOVI. Fínsky brankár bol v rozpätí rokov 2006 – 2009 oporou bratislavského Slovana, s ktorým získal dva tituly.

K našej krajine má naďalej blízky vzťah. O to viac sa teší aj na vzájomný zápas v skupine hokejového olympijského turnaja. Aké šance dáva Fínom, ale aj Slovákom, prezrádza v rozhovore pre Sportnet.

Ako sa tešíte na olympijský turnaj?

Bude to veľká vec aj bez hráčov z NHL, hoci, treba povedať, že bez najlepších to nebude úplne ono. Všetci sa tešili na turnaj s profíkmi zo zámoria, ale musíme rešpektovať rozhodnutie ligy. Žiaľ, žijeme v časoch, kedy vstupuje do našich životov skrytý nepriateľ, koronavírus. Liga potrebuje chrániť svoje záujmy a aj zdravie hráčov, preto ich do Pekingu nepustila. Treba to brať ako fakt.