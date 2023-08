Nádej pre Slovensko? Fíni na Hlinka Gretzky Cup nevzali najväčšie hviezdy

Šanca na postup existuje, ale je v rovine teórie. Slovensko by potrebovalo rovnosť bodov s Kanadou a Fínskom, no so súčasným skóre nemá reálnu šancu.

Potom ale nezvládli druhé stretnutie.

Zaskočili ich Švajčiari, inak považovaní za outsidera skupiny.

Výhra so Slovenskom im dodala sebavedomia a favoritovi dovolili streliť jediný gól, aj to až v 51. minúte, keď sa presadil Muhonen.

Bez najväčšej hviezdy

Šance Fínska na historicky prvé zlato z Hlinka Gretzky Cupu by boli väčšie, ak by v ich tíme hrala dvojica Aron Kiviharju a Konsta Helenius. Ak by sa draft 2024 konal teraz, boli by zrejme v prvej desiatke.