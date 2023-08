Z celého zápasu hrali iba šesť minút a Kanadu frustrovali. Odpoveď? Jedenásť gólov

Tréner Martin Dendis spravil v zostave niekoľko zmien, ale k vytúženému víťazstvu to nepomohlo. Slovensko prehralo s Kanadou vysoko 4:14 .

„Ideme vyhrať. Sú to takí istí ľudia ako my,“ tešil sa útočník Ján Chovan na hráčov Kanady.

TRENČÍN. Na druhého súpera na turnaji Hlinka Gretzky Cup si slovenskí hokejisti do osemnásť rokov trúfali a povzbudzovali sa pri rozcvičke hlasnými pokrikmi.

V hľadisku sa tešilo z výhry i niekoľko kanadských fanúšikov. Boli to väčšinou rodinní príslušníci, ktorí prišli spolu s hráčmi.

„Sme prvýkrát v Európe. Prišli sme skôr a spravili sme si výlet do Chorvátska k moru. Je to tu krásne. Prekvapilo nás, že veľa ľudí rozpráva po anglicky a vieme sa bez problémov dohovoriť,“ uviedla mama kanadského útočníka Bena Danforda.

„Ani my sme nevideli zo striedačky do druhého rohu, ale každý má rovnaké podmienky a na to sa netreba vyhovárať. Priamo na ľade sme si problém nevšímali,“ reagoval na situáciu kapitán slovenského výberu Tomáš Pobežal.