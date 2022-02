Krutá prehra, vravel Podkonický. Fíni trestali každú chybu

vs.

10.02. 09:40 | C | Skupina C

10.02. 05:10 | C | Skupina C

Stretnutie proti Fínom nezačali Slováci vôbec zle. Do vedenia sme mohli ísť už v prvej minúte, Hrivík však po perfektnej prihrávke Cehlárika bekhendom minul.

Čiernu prvú tretinu prežil brankár Branislav Konrád, ktorý zo šiestich striel súpera inkasoval až tri góly a to ho ešte dvakrát zachránila žrď.

"Začali sme celkom dobre, dostali sme sa do šancí, dali sme aj gól. Fíni však vyrovnali a v presilovke sa dostali do vedenia. Následne sme sa dostali do výhody päť na tri, ale tú sme nevyužili. Aj dnes sme sa presvedčili, že Fínsko potrestá každú chybu. Z každej väčšej šance sme dostali gól," povedal po zápase pre RTVS obranca Martin Gernát.

Fíni si náskok ustrážili

Druhú tretinu začali lepšie Fíni, na 4:1 upravil Maninen. O dve minúty na to sa skóre menilo opäť, individuálne sa presadil Slafkovský. Práve checking-line v zložení Slafkovský, Roman, Regenda dosiahla oba slovenské góly.

"Začali sme veľmi dobre, mali sme tlak, vytvorili sme si šance. Potom sme, bohužiaľ, dostali dva góly. Fínsky náskok sa už ťažko doháňal. Boli tam dobré aj zlé veci, z tých zlých sa do ďalších zápasov musíme poučiť," povedal po zápase pre RTVS Miloš Roman.

Druhá tretina, aj napriek viacerým šanciam, už viac gólových momentov nepriniesla.

Nástup do tretej tretiny zvládli opäť lepšie Fíni, Hartikainen obral o puk Čerešňáka, našiel pred bránou Manninena, hráča zápasu, ktorý zavŕšil hetrik. V závere ešte Fíni po vylúčení Daňa zásluhou prudkej strely Aaltonena zvýšili na konečných 6:2.

Podkonický: Krutá prehra

Zápas pre RTVS v krátkosti zhodnotil aj asistent trénera Andrej Podkonický.