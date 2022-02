Záborský: Fíni boli jasne lepší. Aj po rýchlom góle zostali usmiati a sebavedomí

Pritom sme začali dobre. Slováci boli aktívni, strelili úvodný gól...

Prvé dve-tri minúty zápasu som nevidel. Nemecký Eurosport ho zapol neskôr. Odkedy som ho sledoval, boli Fíni aktívni, trafili žŕdku. Áno, my sme sa presadili ako prví, ale so súperom to nič nespravilo. Vedel som to aj vďaka pohľadu na fínsku striedačku. Tréneri sa usmievali, vedeli, že spravili chybu, ale ich sebavedomie je inde. V ďalšom priebehu sa to jasne ukázalo. Najmä v držaní a neodhadzovaní puku. Ich obrancovia si dovoľovali veľa prihrávok, a hoci sme sem-tam nejakú zachytili, bolo to málo. Výborne kombinovali, vedeli o sebe. Naopak, my, ak sme v zápase 450-krát nenahodili puk, tak ani raz. Neviem, či to bola taktika, ale pri kvalite našich útočníkov by som čakal, že pôjdu skôr kombinačne. Ale to je otázka na trénera.

Pozitívom v slovenskej hre bola štvrtá formácia a dva góly Juraja Slafkovského. Súhlasíte?

Jednoznačne. Páčila sa mi aj tretia formácia. Obe si vedeli vytvoriť tlak, mali šance. Slafkovský bol skvelý. Ukázal dôraz pred bránkou, aj kvalitné čítanie hry. To hovorím o individuálnej akcii pri druhom góle. Celkovo to však bolo málo. Zápas rozhodli dve veci. Kontrola puku, kde dominovali Fíni a hra špeciálnych formácii. Súper nám dal darček, dvojminútovú presilovku 5 proti 3. Nič sme v nej nevymysleli a z protiútoku sme inkasovali. Fíni hrali tri presilovky, dali v nich dva góly. Vybavené.