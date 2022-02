Hrivík hral celú presilovku so zlomenou hokejkou. A ani som o tom nevedel, vraví

"Začali sme dobre, v útočnom pásme sme hrali dobrý hokej, no bohužiaľ, viackrát sme prepadli a oni majú kvalitu na to, aby tie prečíslenia využili. Na tomto malom klzisku musíme hrať puky jednoduchšie, možno o mantinel a dostať ich tak do útočného pásma. Myslím si, že to rozhodlo zápas," analyzoval Peter Cehlárik.

Hrivík hral dlho so zlomenou hokejkou

Slováci mali ideálnu šancu vyrovnať pri presilovke 5 na 3 za stavu 1:2, no nedokázali ju využiť a nepotrestali ani ďalšie tri vylúčenia Fínov.

"Tá dlhá presilovka nám príliš nevyšla, hral som dve minúty so zlomenou hokejkou a ani som o tom nevedel. Dnes nám chýbal detail v zakončení, mali sme šance, ale nedali sme z toho góly," uviedol Marek Hrivík.