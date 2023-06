Žiadna nová súťaž sa hrať nebude, kluby sa dohodli s vedením SZĽH

Stúpli by im náklady, hráči by nemohli reprezentovať Slovensko, klubom by zaniklo členstvo vo zväze a nemohli by vykonávať medzinárodné prestupy.

Lehota na prihlásenie sa do extraligy mala uplynúť 31. mája, no zväz ju následne predĺžil o deväť dní, aby mal čas na rokovanie s klubmi. SZĽH zatiaľ o podmienkach dohody či ďalších podrobnostiach neinformoval.