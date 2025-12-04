Skauti NHL v Nitre, prešovské PR harakiri, slovenskí frajeri z Košíc (Hokejový BOSS)

Hokejová Tipsport liga sa blíži k polovici základnej časti. No a jej dianie? Neutícha.
A tak sa v starej-dobrej-klasickej zostave zišlo trio Boris, Ondro, Stano, aby debatovali o dianí na našich zimákoch, ako aj mimo nich, v relácii Hokejový BOSS. Ako už klasicky, je sa na čo tešiť.
Úvod trinásteho dielu aktuálnej sezóny sa niesol v duchu priania v skoré uzdravenie mladého útočníka Slovana Romana Kukumberga.
Dvadsaťročný hráč mal v utorok ráno vážnu dopravnú nehodu, po ktorej leží na Kramároch v umelom spánku...
Následne sa už začala diskusia o dianí v lige.
Chalani odštartovali debatu dianí u nováčika a posledného tímu z Prešova. Ten po sérii prehier a zlých výkonoch uťal všetky marketingové akcie.
„Žiadne stretávanie s fanúšikmi, autogramiády, návštevy škôl či verejné tréningy. Takto chcú prilákať fanúšikov a získať si ich na svoju stranu? Za mňa je PR samovražda,“ konštatoval Stano.
Značná časť debaty sa následne strhla k dianiu v zápase Nitra – Trenčín. Líder tabuľky totiž viedol 2:1, ale prehral 2:5 aj vďaka trom gólom hostí za 24 sekúnd.
„Nehovorím, že to má prísť, ale ak by mala Nitra chytiť nejakú krízu, tak po takomto zápase. Štyridsať minút boli jasne lepším tímom a prehrali o tri góly,“ vravel Boris.
„Podľa mňa kríza nepríde. Nitra hrá výborne. Otrasie sa rýchlo,“ kontroval Ondro. „A vieš čo je ale dobré? Že najbližšie hrajú so Slovanom. Podľa mňa je pre nich v poriadku, že ich čaká súboj tímov z čela tabuľky,“ doplnil Boris.
A na čo všetko sa môžete tešiť v ďalšom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Ako sa môže Prešov dostať z náročného obdobia?
- Koľko hráčov už oblieklo dres nováčika v tejto sezóne?
- Ako vnímajú chalani mediálne akcie?
- Čo znamená Branko Radivojevič pre Duklu Trenčín?
- Koľko skautov tímov NHL bolo na zápase v Nitre?
- Aké vlny má trenčiansky tím v tejto sezóne?
- Kto sa dostal do rubrík Neni týždňa a BOSS Týždňa?
- Ako vnímajú chalani čaro Dana Cemana?
- Aký odkaz majú Ondro a Boris pre Martina Réwaya?
- Prečo na Slovensku nie je hráčska asociácia?
- Ondro a jeho tabuľka – tentokrát o obrancoch
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.