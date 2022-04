Košice? Nejako špeciálne sme sa nepripravovali, hovorí obranca Slovana

"Osobne som chcel hrať s Košicami semifinále, veľmi sa na to teším. Zápasy Slovana s Košicami boli vždy veľmi vyhrotené a vypäté a to očakávam aj teraz. Verím, že môžeme čakať plne štadióny a výbornú atmosféru."

BRATISLAVA. Semifinálová séria Kaufland play off Tipos extraligy medzi Slovanom a Košicami bude zaujímavá nielen na ľade, ale aj v hľadisku. Súboje tradičných súperov by mohli po dlhom čase vypredať arény v oboch mestách.

"S Prešovom to síce skončilo hladko, ale vôbec to neboli ľahké zápasy. Hlavne tie u nich. Ale určite sme ušetrili sily tým, že sme sériu ukončili v najkratšom možnom čase," uviedol Maier.

Ušetrenú energiu by mali mať Bratislavčania aj vďaka tomu, že v prvom kole vyraďovačky nezažili vyhrotené chvíle, tak ako to v nej niekedy býva.

Slovan je v semifinále favoritom, svedčia o tom aj vzájomné zápasy zo základnej časti. Svojho súpera z Košíc zdolal vo všetkých štyroch dueloch po výsledkoch 6:3, 3:2, 3:0 a 5:3.

"Darilo sa nám proti nim, ale to nič neznamená. Play off je nová súťaž, to čo bolo už neznamená nič. Musíme sa na to pripraviť a podať tie najlepšie výkony a keď toto dokážeme, tak opäť vyhráme," uzavrel Maier.