Rozlúčkový večer s kapitánom. Slovan Bratislava vyradí Sersenovu osmičku

BRATISLAVA. Hokejový klub Slovna Bratislava sa 26. decembra definitívne rozlúči s obrancom Michalom Sersenom.
„Belasí“ na svojom webe uviedli, že pripravujú pre svojho dlhoročného kapitána veľkolepú rozlúčku na spôsob oslavy, ktorú pred necelými dvoma rokmi pripravil pre Jaromíra Jágra jeho klub Pittsburgh Penguins.
Fanúšikovia Slovana budú môcť ešte raz vidieť Sersena v slovanistickom drese počas predzápasového rozkorčuľovania pred vianočným duelom s Duklou Trenčín.
Všetci hráči Slovana nastúpia na rozkorčuľovanie v špeciálnych dresoch s logom a číslom 8 pripravených iba pre túto príležitosť.
Sersenov dres s číslom 8 zároveň klub natrvalo vyradí s slávnostne ho vyvesí pod strechu arény Ondreja Nepelu.
Sersen sa tak zaradí k šestnástim legendárnym hráčom a trénerom Slovana Bratislava, ktorí boli týmto spôsobom ocenení od roku 2007.
Legendárny obranca Slovana získal s klubom štyri majstrovské tituly, v drese Slovenska má striebornú medailu z MS z roku 2012, za Slovan odohral rekordných 832 zápasov.
