Slovan sme prečítali, vraví hráč Nitry. Takáč ukázal na dôvod prehry

Po piatich prehrách za sebou sa hokejisti Nitry potrebovali bodovo chytiť. Podarilo sa im to perfektne, keďže v stredu sa okrem víťazstva na ľade lídra v Bratislave dostali opäť do kontaktu o čelo tabuľky. „Corgoni“ zvládli šláger lepšie najmä takticky.
Prvá tretina ukázala, že sa bude hrať ofenzívny hokej. Nitra išla do vedenia po góle Michala Krištofa v presilovke, ale potom vyrovnal svojím 15. gólom v sezóne Ryan Dmowski.
V polovici druhej tretiny mal Slovan prevahu, Nitru zavrel do defenzívy, ale toto svoje momentum nevyužil. Naopak, Nitra išla do vedenia zásluhou Robbyho Jacksona.
„My sme do zápasu vstúpili dobre, mali sme aj streleckú prevahu, ale bohužiaľ, neboli sme efektívni. Dostali sme gól a aj keď sme dokázali hneď vyrovnať, tak sme mali z toho tlaku dať viac gólov. Ten zápas by sa vyvíjal inak.
Po góle na 2:1 to Nitra zavrela, hrala stredné pásmo systémom 3-2 a to sa ťažko dobýja,“ povedal útočník Slovana Samuel Takáč.
V tretej tretine mal Slovan ďalšie šance, ale po strele Jakuba Lacku dal tretí gól Dávid Okoličány, čo bol napokon rozhodujúci moment stretnutia. Domáci totiž potom už len skorigovali prehru v hre bez brankára.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Nitra
„Dali sme do toho srdce, na ľade to bolo vidieť. My sme zmenil systém v 2. a 3. tretine a sedelo nám to. Prehustili sme stredné pásmo, na Slovan to fungovalo.
Zjednodušili sme hru, rýchlo sme to posúvali z obranného pásma. Pri mojom góle som tušil, že Kubo vystrelí, čakal som na odrazený puk a vyšlo to tak ako som chcel,“ konštatoval Okoličány.
Zverenci Andreja Kmeča tak strácajú na Slovan už len 4 body a navyše pretrhli negatívnu šnúru.
„Niečo sme si pred duelom povedali, týmto zápasom sme to chceli prelomiť. Ukázalo sa, že to pomohlo a sme naspäť. Je ľahšie čakať na súpera ako tvoriť, ale my sme Slovan prečítali,“ dodal Okoločány.
„Belasí“ naopak prehrali po piatich triumfoch, ale s Nitrou sa im doma nedarí dlhšie. Naposledy ju zdolali v Bratislave vlani v novembri.
„Je to jednoducho tak. Zvíťazili sme päťkrát vonku, teraz sme to nezvládli, ideme ďalej. Musíme sa do toho zase dostať a verím, že do Vianoc nazbierame čo najviac bodov,“ uzavrel Takáč.