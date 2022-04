Nitru oslabila viróza. Nemôže sa stať, že prestaneme hrať, vravel tréner Slovana

"Slovan hral jednoducho, dostával puk veľmi ľahko za našich bekov. Hral doma tak, ako sa má, my sme sa s tým mali lepšie vysporiadať. Teoreticky by sme sa mali z prehry poučiť, uvidíme, či to tak aj bude v praxi," dodal Milo.

Mezei: Mali sme príliš veľký rešpekt

Výkon hostí poznačila viróza, ktorá pred začiatkom finále výrazne zasiahla nitriansku šatňu. Ochorelo vyše tucet hráčov, väčšina sa však stihla dať dokopy tak, aby mohla nastúpiť.

"Včera to vyzeralo horšie ako dnes. Ešte vo štvrtok sme nevedeli, ako to vyskladáme, napokon sme to vyskladali celkom dobre, až na jedného hráča.

Ani ja som sa osobne v tretej tretine necítil dobre. Nechceme sa ale na to vyhovárať. Keď príde adrenalín, človek na to zabudne," vyjadril sa kapitán hostí Branislav Mezei.

Vstup do série si aj on predstavoval inak: "Bohužiaľ, v úvode sme mali proti Slovanu príliš veľký rešpekt. Hovorili sme si, že treba hrať svoju hru, no v prvých dvoch tretinách sme to nedokázali. V obrannom pásme sme sa dopustili príliš veľa chýb. Máme z toho poučenie do druhého zápasu."